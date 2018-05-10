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Составлен список самых богатых музыкантов в мире

16:56 10.05.2018
Пол Маккартни/Facebook Official
Пол Маккартни/Facebook Official

Накопления одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни оцениваются в 1 млрд 100 млн долларов.

Второе почетное место занял композитор Эндрю Ллойд Уэббер с 1 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает группа U2, у которой «в кармане» 772 млн долларов, сообщает портал «Говорит Москва» со ссылкой на составителей рейтинга NME.

Востребованная певица Адель возглавила рейтинг богатейших музыкантов в возрасте до 30 лет. Ее состояние оценивается в 190 млн долларов. На втором месте автор-исполнитель Эд Ширан, у него 108 млн долларов.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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