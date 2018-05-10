Tequilajazzz поведала о юношах без денег и совести

Концертная презентация акустического альбома группы Tequilajazzz «Небыло» состоялась в московском клубе «RED»

Tequilajazzz. Фото Виктории Назаровой предоставлено организаторами концерта

У наших музыкантов довольно непростые отношения с акустикой. Трудно себе представить Евгения Федорова, выступающего сольно с акустической гитарой. А сыгранную на «блатных» аккордах «Пиратскую песню» из скрытого бонус-трека альбома «Стреляли?» следует провести по ведомству забавных курьезов.

Однако начиная с альбома девятилетней давности «Журнал живого», саунд «Текилы» стал понемногу смягчаться. И после распада, воссоединения и смены состава приход группы к акустике видится уже закономерным. Тем более, Евгений Федоров предпочитает оперировать термином «киберакустика», подсмотренным им у боевых товарищей из «Психеи». Тоже, кстати, альтернативщиков, творения которых трудно представить в «дистилированной» камерной подаче.

Презентацию «Небыло» задержали почти на час. По словам Евгения Федорова, виною тому — московские пробки. Как выяснилось, многие из опаздывающих звонили и просили сместить время начала концерта. Так продолжалось до тех пор, пока задержка не стала рискованной. Ведь выступление «Текилы» состояло из двух полновесных отделений, не считая биса.

Играя акустический сет, Евгений Федоров вспомнил, что, как правило, дает такие концерты в сидячих залах на сто человек. Из-за этого он поначалу себя чувствовал немного некомфортно и несколько раз справлялся у зрителей, хорошо ли им себя ощущать в стоячем положении. Также Фёдоров признался, что альбом не будет сегодня сыгран нота в ноту, поскольку музыканты сами к нему еще привыкают.

Ради презентации состав «Текилы» был усилен барабанщиком сайд-проекта Федорова Zorge Бенджамином Баертом. Сам Евгений и его гитарист Константин Чалых разрывались между своими основными инструментами и клавишными. «Кроме звезд» прозвучала близко к своей фортепианной версии из альбома «150 000 000 шагов». «Миллионы медленных линий» стала выглядеть еще более щемящей. А «Стратосфера» и «Прольюсь» по-прежнему пружинили и звали к штурму новых вселенных.

«Небыло» - альбом настроений, нестроений и состояний. Его главная эмоция — зыбкость, и подчеркнута она многогранным названием, в котором прочитывается и небыль, и небытие, и, конечно же, небо, без которого «Текила» некуда. Истоки альбома можно нащупать в прошлом группы, и одну из наводок Евгений Федоров дал перед «Последней». Музыкант вспомнил, как написал ее во второй половине 90-х, отдыхая с десантом фестиваля «Учитесь плавать» в курортном местечке Вальгеранде в Эстонии. Прозрачность, свойственная этим песням, присуща и «Теме прошлого лета», посвященной тому волшебному лету и, к сожалению, на концерте в «Реде» не сыгранной.

Во втором — электрическом — отделении «Текила» позволила себе немного пошалить. Барабанщик Александр «Дусер» Воронов рассказал анекдот о государственном муже Димоне, поймавшем золотую рыбку. Евгений Федоров уже спустя какое-то время после исполнения «Педро» вновь затянул её припев, призывая бывалых бойцов показать молодняку, как проходили концерты Tequilajazzz в 90-е годы. Занятного конферанса удостоилась песня «Наливайя», которая была представлена как «петербургская баллада о двух юношах, которые в пятницу вечером без денег и совести, но с ожиданием радости шествуют в клуб». Догадливым зрителям сей ребус оказался вполне по зубам.