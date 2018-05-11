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Отец-фронтовик Егора Летова ушел из жизни в День Победы

18:19 11.05.2018
Федор Летов. Фото со страницы Олега Судакова ВКонтакте
Федор Летов. Фото со страницы Олега Судакова ВКонтакте
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Отец лидера «Гражданской Обороны» Федор Дмитриевич Летов скончался в Омске в День Победы.

Сообщение об этом появилось на странице сооснователя «Гражданской Обороны» Олега «Манагера» Судакова. «9 мая в Омске скончался Летов Федор Дмитриевич - отец Егора Летова. Фёдор Летов - ветеран Отечественной войны, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, награждён орденами и медалями. Ему было 92 года. Соболезнуем родным и близким....» - написал музыкант.

В годы войны отец лидера «Гражданской обороны» воевал на особом Ленинградском фронте, Третьем Прибалтийском фронте, а также в составе 704-го полка и 198-й стрелковой дивизии. Федор Летов был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией», «За воинскую доблесть», «За отвагу» и другими государственными наградами.

В последний год Федор Летов находился в пансионате, поскольку ему требовался постоянный уход. Туда его определил проживающий в Москве старший сын – саксофонист Сергей Летов, навещавший отца по 6 раз в год. ««Отец мне предлагал много раз вернуться и жить в Омске. Но это означало бы, наверное, поставить крест на карьере музыканта-импровизатора», — говорил Сергей Летов в интервью изданию «ВОмске».

Прощание с Федором Летовым состоится 12 мая, с 12:00 до 13:00, по адресу: Омск, ул. 10 лет Октября, 208-в.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Память о Великой Отечественной войне
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