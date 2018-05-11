Киркоров расстроился из-за невыхода Самойловой в финал «Евровидения»

Филипп Киркоров не скрыл своего расстройства по поводу того, что участница от России Юлия Самойлова не смогла попасть в финал международного песенного конкурса «Евровидение».

Певец убежден, что Самойлова является прекрасным артистом, пишет РИА «Новости». «Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!»— заявил Киркоров представителям прессы.

Напомним, что Киркоров не раз готовил участников «Евровидения» от разных стран. В этом году певец присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. Этот коллектив, в отличие от Самойловой, зрители конкурса вновь услышат в финале.