Израиль в четвертый станет страной-хозяйкой «Евровидения»

Популярный международный песенный конкурс «Евровидение» завершился в столице Португалии Лиссабоне.

Победу в финале конкурса одержала певица Нетта Барзилай с песней «Toy» (Израиль). По сумме голосования зрителей и профессионального жюри она получла 529 очков.



Фото Thomas Hanses, eurovision.tv

В текущем году в конкурсе принимали участие исполнители из 43 стран. По итогам двух полуфиналов в финал прошло 20 конкурсантов. По правилам конкурса, страны, входящие в Европейский вещательный союз — Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, - проходят в финал минуя отборочные туры. Также сразу в финал попадает и страна-победительница предыдущего конкурса (Португалия).

Таким образом в финале выступали исполнители из 26 стран. Конкурс открылся выступлением украинского участника Melovin.

По итогам голосования профессионального жюри победа досталась Австрии, на втором месте находилась Швеция и Израиль замыкал тройку самых ярких выступлений «Евровидения». По итогам зрительского голосования второе место досталось Кипру (436 очков), и замыкает тройку победителей Австрия (342 очка). В первую десятку также попали: Германия, Италия, Чехия, Швеция, Эстония, Дания, Молдавия.

Несмотря на то, что Россия выбыла из конкурса после второго полуфинала, она принимала участие в голосовании. Российское профессиональное жюри отдало наивысший балл Молдавии.

Согласно правилам следующий конкурс «Евровидение» будет принимать у себя Израиль, для которого эта победа стала четвертой и первой за последние двадцать лет. В последний раз Израиль выигрывал популярный конкурс в 1998 году. Даты и место проведения «Евровидение-2019» будут объявлены позднее.