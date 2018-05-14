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Украинцы объявили Светлану Сурганову персоной нон грата

12:31 14.05.2018
«Сурганова и оркестр». Фрагмент афиши с сайта surganova.su
«Сурганова и оркестр». Фрагмент афиши с сайта surganova.su
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Ночью 14 мая на пропускном пункте «Жуляны» в аэропорту «Киев» пограничники не пропустили на Украину экс-солистку группы «Ночные снайперы», а ныне лидера группы "Сурганова и Оркестр" Светлану Сурганову.

Информацию подтвердил помощник руководителя украинской Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает Interfax. «Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, была обнаружена гражданка РФ Светлана Сурганова ("Сурганова и оркестр"). В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 года она действительно посещала ВОТ (временно оккупированную территорию) АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через 2 дня вернулась в Россию», - написал Слободян на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.

По словам помощника главы Госпогранслужбы, на Украину Сурганова прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. «В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрете ей въезда сроком на 3 года», - проинформировал он.

Слободян утверждает, что всего в течение 2017-2018 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд на Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, которые, как считает украинская сторона, нарушили законодательство относительно посещения Крыма

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Ситуация вокруг Крыма
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