Украинцы объявили Светлану Сурганову персоной нон грата

Ночью 14 мая на пропускном пункте «Жуляны» в аэропорту «Киев» пограничники не пропустили на Украину экс-солистку группы «Ночные снайперы», а ныне лидера группы "Сурганова и Оркестр" Светлану Сурганову.

Информацию подтвердил помощник руководителя украинской Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает Interfax. «Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, была обнаружена гражданка РФ Светлана Сурганова ("Сурганова и оркестр"). В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 года она действительно посещала ВОТ (временно оккупированную территорию) АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через 2 дня вернулась в Россию», - написал Слободян на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.

По словам помощника главы Госпогранслужбы, на Украину Сурганова прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. «В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрете ей въезда сроком на 3 года», - проинформировал он.

Слободян утверждает, что всего в течение 2017-2018 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд на Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, которые, как считает украинская сторона, нарушили законодательство относительно посещения Крыма