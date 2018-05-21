Возвращение «Глубина»

Исполнитель: Возвращение, Название: «Глубина», Стиль: фолк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Московская группа «Возвращение» играет фолк-рок высшей пробы и кристальной чистоты. Всевозможным «капитанам очевидностей» плавать здесь будет непросто, потому что путешествие полно подводных камней, холодных течений и причудливых морских существ. Зато всех, кто героически пройдет выбранным курсом, ждет в качестве награды возвращение к истокам и своему подлинному я.

Одно время другая хорошая московская группа «Мегаполис» была одержима идеей открытия в себе тысячелетних музыкантов. Лидеру «Возвращения» Сергею Канунникову ничего подобного открывать не надо — он и без того в своих тягучих повествовательных балладах похож на чудом оставшегося в живых древнего певца Бояна, идущего в ногу со временем, но не забывшего о вечных ценностей. Недаром сельские реалии и мифологические образы мило соседствуют в его текстах с корвалолом на столе и небрежно накинутыми на плечи куртками.

Музыкальная составляющая альбома — это тоже некий компромисс. Канунников уютно себя чувствует в стихии слегка утяжеленного бард-рока, щедро украшенного партиями свирелей, жалеек, сопелок, калюк и даже глюкофона! Условие путешествия просто и выражено уже в перовой песне альбома «Ухолил по ягоды» - «проходи, коль светел».

В христианстве подлинный свет души неразрывно связан с ощущением своей ущербности перед Богом. Не оттого ли в «Кукле» появляется параллель между мастером и его кривоватой поделкой, а в «Обыкновенном чуде» принцесса, вопреки всем канонам жанра, не оживает медведя. Ведь он, хоть и Божье создание, не предназначен ей в суженые, а если героиня проявит смирение и терпение, то непременно дождется своего принца, который окрасит свои паруса алым цветом.

Узнаваемый гриновский образ вообще оказывается одним из главных для этого альбома. В песне, которая так и называется «Алые паруса», Канунников перекодирует заложенную в книге романтику, Мораль песни проста: любовь надо приберегать не для дальних, а для своих близких, и тогда в мире будет меньше горестей, ведь красный — символ страдания. И вообще принцы и принцессы — это не те, кого надо долго и изнурительно ждать, а те, ктои рядом. «Моя дочь поёт: «Я Настя, я принцесса, я принцесса!»» - старательно выводит в «Караване» дочь Сергея Канунникова, которую и в самом деле зовут Анастасией.

Только профаны, погружаясь на глубину, начинают задыхаться. Новый альбом «Возвращения» похож на те самые пузырьки воздуха на обложки, благодаря которой даже в толще воды можно спокойно дышать и чувствовать себя окрылённым.