В Москве скоро появятся площадь Шаляпина и сквер Мандельштама

12:35

В скором времени в Москве появится площадь Федора Шаляпина между улицами Неглинная и Петровка неподалеку от Большого театра.

Также столица обзаведется сквером, который назовут в честь Осипа Мандельштама — в Басманном районе, рядом с домом 3, строением 8 по улице Забелина, вблизи ее пересечения со Старосадским переулком, сообщает Глас народа. Эту небольшую зеленую зону привели в порядок и благоустроили в прошлом году. Там же установлен памятник Осипу Мандельштаму.

Названия были одобрены на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя Мэра в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Площадью Шаляпина назовут городскую территорию между Неглинной улицей и улицей Петровкой, где они пересекаются с улицей Кузнецкий Мост. Она была благоустроена по программе городского ремонта, однако долгое время не имела названия. Символично, что площадь находится неподалеку от Большого театра, где солировал Шаляпин.

Напомним, что в этом году Россия отмечает 80-летие с момента смерти Шаляпина и Мандельштама.