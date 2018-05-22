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В Москве скоро появятся площадь Шаляпина и сквер Мандельштама

12:35 22.05.2018
Федор Шаляпин. Иллюстрация с сайта aif.ru
Федор Шаляпин. Иллюстрация с сайта aif.ru
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В скором времени в Москве появится площадь Федора Шаляпина между улицами Неглинная и Петровка неподалеку от Большого театра.

Также столица обзаведется сквером, который назовут в честь Осипа Мандельштама — в Басманном районе, рядом с домом 3, строением 8 по улице Забелина, вблизи ее пересечения со Старосадским переулком, сообщает Глас народа. Эту небольшую зеленую зону привели в порядок и благоустроили в прошлом году. Там же установлен памятник Осипу Мандельштаму.

Названия были одобрены на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя Мэра в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Площадью Шаляпина назовут городскую территорию между Неглинной улицей и улицей Петровкой, где они пересекаются с улицей Кузнецкий Мост. Она была благоустроена по программе городского ремонта, однако долгое время не имела названия. Символично, что площадь находится неподалеку от Большого театра, где солировал Шаляпин.

Напомним, что в этом году Россия отмечает 80-летие с момента смерти Шаляпина и Мандельштама.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Литература в России, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 16:09
Гость: moskaL

площади - Чехова, Некрасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина ... уже есть?
////////////
Да справа от закоулкаТупик коммунизма.
22.05.2018, 15:48
Гость: Кого это вы щас перечисляете?

Это дружки Ваши, собутыльники?
Мандельштамм - наше все!
22.05.2018, 14:48
Гость: Посути

А такой этот Мендельштамм?

Что он сделал для русского народа? Какая от него польза и кому?

Зачем нам Мендельштамм?

Не надо нам никакого Мендельштамма!
Все комментарии (8)
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