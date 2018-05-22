Евгений Осин разбился на мотоцикле по дороге в ГИБДД

14:34

Певец Евгений Осин получил травмы, упав с мотоцикла недалеко от своего дома по улице Демьяна Бедного.

Певец приобрел «железного коня» и ехал зарегистрировать его в ГИБДД, сообщает «МК». Однако не вписался в поворот и рухнул на асфальт. Мотоцикл придавил артисту ногу. Случайный прохожий освободил артиста и предложил ему помощь, однако Осин решил справиться сам. Медики обнаружили у певца перелом пальца на ноге, но от помощи он отказался и тут.

Пользователи интернета предположили, что Осин был пьян. Однако очевидец опроверг эти домыслы и подчеркнул, что певец сам покатил мотоцикл дальше по направлению к ГИБДД. Однако регистрацию транспортного средства всё же пришлось отложить до лучших времён.

«Упал из-за собственной невнимательности. Простите, некогда разговаривать – несу сумки», - кратко рассказал Осин по телефону журналистам.