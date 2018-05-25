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Украинский участник последнего «Евровидения» нанес оскорбление России

11:57 25.05.2018
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Участник «Евровидения-2018» от Украины Melovin уничижительно высказался о перспективе своей поездки в Россию.

Певец сравнил свою гипотетическую поездку в нашу страну с «обидой мамы», сообщает РИА Новости. «Выступать в России — это все равно что обидеть маму» —неудачно сострил Melovin.

Приглашения Меловину в Россию на гастроли поступали, но он постоянно отказывался. «Приглашали, но нет — не время. Предлагали везде: и в Донецке, и еще где-то. Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть», — ответил он на вопрос телеведущей канала "112 Украина" о возможных выступлениях в России.

Певец также уточнил, что был в Крыму еще до его воссоединения с Россией.

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 17:56
Гость: Остап

А это кто? О чем речь?
25.05.2018, 17:55
Гость: Гость

Певец этот в России вряд ли будет популярен. А живет он в Украине, вот и боится сказать что-нибудь не то.
25.05.2018, 16:39
Гость: ???-ку

Правильно сходи на Киркорова,если денег хватит, или на вашу певичку с Евровидения,кстати как ее там?
Все комментарии (10)
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