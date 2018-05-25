Украинский участник последнего «Евровидения» нанес оскорбление России

11:57

Участник «Евровидения-2018» от Украины Melovin уничижительно высказался о перспективе своей поездки в Россию.

Певец сравнил свою гипотетическую поездку в нашу страну с «обидой мамы», сообщает РИА Новости. «Выступать в России — это все равно что обидеть маму» —неудачно сострил Melovin.

Приглашения Меловину в Россию на гастроли поступали, но он постоянно отказывался. «Приглашали, но нет — не время. Предлагали везде: и в Донецке, и еще где-то. Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть», — ответил он на вопрос телеведущей канала "112 Украина" о возможных выступлениях в России.

Певец также уточнил, что был в Крыму еще до его воссоединения с Россией.