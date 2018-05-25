Глеб Самойлов стал жертвой заговора машин

Глеб Самойлов вместе со своей группой The Matrixx целиком исполнил прошлогодний альбом «Здравствуй» 24 мая в клубе «16 Тонн»

Глеб Самойлов и The Matrixx. Фото предоставлено пресс-службой группы

Презентация диска состоялась еще полгода назад в московском клубе «Театръ», и на ней было представлено меньше половины песен оттуда. Пластинка оказалась настолько насыщена электронными эффектами, что подходила скорее для какой-нибудь авангардной дискотеки, нежели для рок-концерта. К тому же Глеб Самойлов, как лидер пребывающей в отличной форме группы, очень уж хотел сыграть многие электронные партии «Здравствуй» вживую, а это дело трудоемкое. Ну и, к сожалению, далеко не все поклонники коллектива готовы были слушать на концерте все эти песни, так как настроение альбома предельно далеко от идиллического.

Именно поэтому полная премьера «Здравствуй» принадлежала к разряду «не повторяется такое никогда». Клуб «16 Тонн» - идеальное место для подобных затей. Можно, например, вспомнить, как несколько лет назад дружественная Глебу группа 25/17 здесь так же эксклюзивно представляла свой концептуальный проект «Лед 9»...

За час до концерта у входа в клуб выстроилась внушительная очередь. Едва начался запуск, люди ринулись к стойке с мерчендайзом. Словоохотливая продавщица тут же пояснила, что лично заставила накануне всех музыкантов подписать плакатики, которые прилагались теперь как бесплатный бонус к любой покупке. По тому же принципу распространялись и силиконовые браслеты. На закономерные вопросы, почему же нельзя купить все эти фанатские радости за деньги, девушка решительно отвечала: «Они стоят настолько дешево, что мне проще отдать их так».

Концерт задержали на час. Всё это время по сцене непрерывно сновали техники, готовя аппаратуру и пробуя на вкус разные звучки из альбома, напоминая тем самым, что мероприятие предстоит ответственное и непростое. Озабоченным выглядел и вышедший на сцену Глеб, который какое-то время настраивал процессор, переговариваясь со звукорежиссером.

Альбом «Здравствуй» The Matrixx сыграл не совсем по порядку. Роль интродукции выполнял трек «From Hell», усиливая тем самым ощущение «дискотеки в аду». Небольшим молоточком Глеб Самойлов извлекал из процессора различные эффекты, среди которых были и зависающие звуки, и утрированные позывные трубы со спортивных трибун. Так же вручную он воспроизводил и скретчи в таких песнях, как «С.Н.». На контрасте со всевозможной электронщиной прозвучала акустическая гитара Валерия Аркадина в «Дружке», Дурачке» и «Послушайте».

После «Готики МР» Глеб Самойлов объявил о небольшом эксперименте, который изначально не предполагался. В одиночку он представил две сугубо электронные премьеры - «Разрыв» и «Шайтан». Несмотря на то, что в них была и берущая за душу истошность, и пряитные мелодии, и интересные обороты, вроде «сердце и разум рвутся на пополам» и «шайтан — потуши мой пожар», Глеб Самойлов четко всем дад понять, что их исполнение в дальнейшем не планируется. «Эти песни никогда больше не прозвучат. Вечная им память!» - решительно заключил он.

Перед «Нет, мама» Глеб Самойлов при помощи всё того же процессора (и отчасти — зала) изобразил в реальном времени альбомный диалог между ранимым музыкантом и жаждущей развлечений тусовочной публикой. Сама песня плавно перешла в еще один эксклюзивный номер концерта — щемящий инструментал «Всё знать». В «С.С.» Глеб использовал свой пижонский красный шарфик в качестве удавки.

Под занавес концерта у Глеба вновь возникли проблемы с настройкой процессора плюс микрофон самопроизвольно опустился на стойке ниже требуемого уровня. «Кто нибудь в этом разбирается — у меня микрофон снизился?». Подмога вовремя не подоспела, и Самойлов категорично заявил: «Значит, будет теперь фанера у меня. Это не я — это заговор машин».

Никаких бисов действо не подразумевало. Показав «Послуйшайте», музыканты ушли по-английски, оставив зрителей один на один с громкой танцевальной музыкой. Зажегшийся свет быстро развеял все иллюзии на продолжение концерта. Уникальность и недосказанность — два фактора, которые заставят нас вспоминать об этом загадочном выступлении еще очень долго.