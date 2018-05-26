]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил о разводе с женой

01:13 26.05.2018
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
Материалы по теме:

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой.

Об этом он сообщил в собственном инстаграме. «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо».

Сергей Шнуров прожил с супругой Матильдой (настоящее имя – Елена Мозговая) 8 лет. Недавно под названием «Невероятно правдивая история» была переиздана дополненная книга Максима Семеляка о «Ленинграде», где изложена трогательная история знакомства будущих супругов. Там же рассказана история о том, как Матильда спасала муж от алкогольных загулов.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.