Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил о разводе с женой

01:13

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой.

Об этом он сообщил в собственном инстаграме. «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо».

Сергей Шнуров прожил с супругой Матильдой (настоящее имя – Елена Мозговая) 8 лет. Недавно под названием «Невероятно правдивая история» была переиздана дополненная книга Максима Семеляка о «Ленинграде», где изложена трогательная история знакомства будущих супругов. Там же рассказана история о том, как Матильда спасала муж от алкогольных загулов.

