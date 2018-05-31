Immigrantes «Про это»

Исполнитель: Immigrantes ; название: «Про это»; стиль: establish-pop music; год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Язвительные краснодарские мечтатели Immigrantes разродились вторым альбомом за шесть лет. Песни для обеих пластинок были написаны одновременно, так что нам остается получить вторую порцию воздушных, но при этом наваристых зарисовок Евгения Кострыгина («НЕТ»») и Евгения Кузёмина («ДРЫНК») о том, что находится с тобою в одной комнате или непосредственно за окном, но это так трудно выразить словами и подвергнуть точному определению.

«Про это» - даже не про любовь, как в одноименном стихотворении Маяковского, а про нашу неказистую, неустроенную и суетливую городскую жизнь. Пересаженные на пыльную и каменистую почву цветы вполне прижились, но им так не хватает краснодарского солнца, лёгкого бриза и терпкого привкуса на губах. Всего этого добра с лихвой в аранжировках, где старинный танец падеспань описывается языком блюза, плетет свои хрупкие узоры серфовая гитара и властно уносит теплыми звуками своих клавишных в золотые 60-е «запрещенный барабанщик» Виктор Пивторыпавло.

А в текстах Евгения Кузёмена по-прежнему ощутимы горечь потерь разочарование вечного иммигранта, накрепко привязанного теперь к своему компьютеру и телевизору. На мониторе едва различимо вещное мельтешение каких-то тел – и хорошо ещё, если космических. Телеэкран, никогда не берущий в спонсоры тишину, предлагает лишь три вида развлечений – кино, рекламу и сон.

Негусто, прямо скажем, но какова же альтернатива? Неужели кишащая Москва, считающая основным из людских грехов беспечность? Этот город «иммигранты» по-своему любят, но только в час ночной прохлады или ранним утром, когда есть ещё минутка насладиться чашкой кофе и фруктами.

В этом непрерывном хаотичном движении они чувствуют себя размашистой кляксой или отбракованным черновиком, листы которого развеял ветер. Но вглядитесь в кляксу на обложке – и вы увидите в ней людские силуэты, а в нацарапанных шариковой ручкой каракулях на диджипаке заключена вся необходимая информация. Вслушайтесь в журчащий голос Маши Макаровой, о том, как мы потеряли нежность и забраковали «одеяло кисельных цветов». Сделайте, наконец, первый за последние много дней глоток свежего воздуха, каковым и является альбом «Про это».

