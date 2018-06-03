Последняя жена Башлачева стала монахиней незадолго до своей смерти

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Рок-журналистка и гражданская супруга Александра Башлачева Анастасия Рахлина скончалась 2 июня около 14 часов дня.

Анастасия Рахлина прославилась как одна из первых российских рок-журналисток, сообщает «Православие и мир». Трудилась на радиостанции SNC, в телепрограмме «Антропология» и многих других. Анастасия Рахлина была гражданской женой Александра Башлачева, в момент гибели музыканта (17 февраля 1988 года) она ждала ребенка и родила сына Егора уже после его смерти – в августе того же года. Своему будущему сыну Башлачев посвятил монументальную «Егоркину былину».

Анастасия Рахлина также работала журналистом сайта «Православие.ру». В апреле 2017 года она сообщила в соцсетях о том, что больна раком. В январе 2018 года Анастасия Рахлина приняла монашеский постриг с именем Иулиания – в честь святой благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской.

Накануне кончины мать Иулиания причастилась Святых Христовых Тайн в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. «О дне и месте отпевания сообщим позже. Мать Иулиания все претерпела с верой и упованием на милость Божию. До последнего дыхания причащалась Святых Христовых Тайн. И сегодня в три часа ночи она стала частью Божества. Он же позволил ей, не только веровать в Него, но пострадать за Него. А страдания матери Иулиании, были подобно страданиям великих мучеников. На странице же здесь, навсегда останется икона, которую она поставила несколько месяцев назад – Торжество Православной веры», – говорится на странице матери Иулиании в Фейсбуке.

