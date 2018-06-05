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Вокалистка группы «Фристайл» оказалась в коме после инсульта

16:09 5.06.2018
Нина Кирсо. Стоп-кадр с видео
Нина Кирсо. Стоп-кадр с видео
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Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Полтавы.

Несчастье приключилось с 54-летней певицей дома 1 тюня, когда ее сразил инсульт, сообщает «КП-Украина». В момент госпитализации артистки, врачи констатировали у Нины Кирсо подтвердили неутешительный диагноз.

Второго июня Нине Кирсо сделали операцию, после которой по сей день она пребывает в коме. «Да, это правда. Все случилось еще 1-го июня, -  подтвердил случившееся продюсер «Фристайла» Сергей Кузнецов. – Нина была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом (в Полтаве), то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так как стояла, так и потеряла сознание».

Помощь Кирсо пока не нужна, в ее судьбе участвуют влиятельные люди. «Нам же всем нужно просто за Нину молиться», - говорит Сергей Кузнецов.

Темы: Музыка
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