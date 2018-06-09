Валерий Гергиев представит оперу о казненном декабристе

09:45

Зачинатель Пасхального фестиваля Валерий Гергиев будет дирижировать в Петербурге мировой премьерой оперы «Затмение» современного композитора Александра Раскатова - о судьбе казненного декабриста Сергея Муравьева-Апостола и его товарищей.

Премьера 28 июня пройдет в Концертном зале Мариинского театра, сообщила ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Анну Касаткину. «Мировая премьера оперы "Затмение" включена в программу XXVI музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". Опера посвящена семье Муравьевых-Апостолов и Валерию Гергиеву, который продирижирует первым исполнением нового сочинени», - отметила она.

Касаткина привела слова самого композитора, который рассказал, что в 2011 году к нему по рекомендации Валерия Гергиева обратился Кристофер Муравьев-Апостол, дальний потомок Сергея Муравьева-Апостола - одного из пяти казненных декабристов - с просьбой написать оперу о событиях того времени. По словам композитора, "опера создавалась с расчетом на исполнение силами Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича. Персонажи оперы часто поют в экстремальных, крайних регистрах. Это позволяет создать наибольшее драматическое напряжение".

Действие оперы начинается в Париже, а заканчивается в месте ссылки декабристов. Композитор использовал тексты писем, дневников, воспоминаний современников, русскую и французскую литературу - тексты Велимира Хлебникова, фрагменты из романов "Идиот" и "Братья Карамазовы", повести "Записки из мертвого дома" Федора Достоевского, стихи Александра Пушкина и Евгения Баратынского, фрагменты из сочинений Александра Дюма и других французских авторов - на языке оригинала.