Сергею Бобунцу вручили медаль за участие в операции в Сирии

12:06

Лидер распавшихся в 2016 году «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец опубликовал на своих страницах в соцсетях фотографию удостоверения о награждении медалью Министерства обороны РФ.

Награду ему выдали за участие в военной операции в Сирии. Приказ об этом был подписан 2 апреля 2018 года, но Бобунец рассказал об этом только сейчас, сообщает E1.RU. «День России провели в большой компании хороших людей. Спасибо за мощь и искренность, за вдохновение и награды. Спасибо всем. Спасибо каждому. Постарайтесь вернуться домой», — написал музыкант в подписи к фотографии. В ответ музыкант получил множество поздравлений с наградой.

Ближайший концерт Сергея Бобунца состоится 23 июня в московском клубе «16 Тонн».