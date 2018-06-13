Сборник Антиармия «Нам не нужна война»

Исполнитель: сообщество Антиармия, Название: «Нам не нужна война», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Когда говорят пушки, музы молчат». Несостоятельность этой фразы люди искусства неустанно доказывали на протяжении нескольких веков. Стоило начаться каким-нибудь боевым действиям, причастных к ним граждан обычно сначала одолевали ура-патриотические настроения, но спустя какое-то время приходило горькое отрезвление и горячее желание во чтобы то ни стало отмотать события назад. Именно невозможность последнего всегда и давали созданным в критические моменты произведениям искусства мощный антивоенный заряд,

Четыре года назад в России всё было точно так же. Полыхнул Майдан, потом Украина. Присоединили Крым. Тревожные сводки постоянно приходили из Донецки и Луганских областей. Затем из Сирии... Общество поляризовалось, расколовшись на «укропов» и «ватников». Воспевать свою страну стало непрестижно. Те, кто это делали, нередко подвергались жесточайшей обструкции. Но еще непрестижнее было исполнять пацифистские песни на злобу дня. Возникла необходимость в какой-то творческой консолидации всех неравнодушных.

Затеянная Вадимом Курылёвым («Электропартизаны», «Адаптация») компиляция «Нам не нужна война» делает первый шаг на этом многотрудном пути. Принявшие в ней участие проекты и исполнители очень разные по убеждениям и творческим установкам, но все они выступают единым фронтом, что подчеркнуто цементирующим проект названием «Антиармия». В сборник вошли преимущественно новые песни, появившиеся уже после политического кризиса на Украине. Но есть и исключения в виде «Границы» «Пилота», «20 бравых ребят» «Бригадного подряда» и пришедшего еще из прошлого века элегического дуэта Олега Нестерова и Маши «Макаровой» «Где цветы?» - по мотивам известной песни Пита Сигера.

Мировоззренческий разброс фигурантов «Антиармии» действительно феноменально широк — от опального Андрея Макаревича с наделавшей много шума «Мой страна ушла на войну» (другое название - «Моя страна сошла с ума») до славянофилки Юлии Теуниковой с вышибающими на раз слезу «Беженцами». Соответственно и жанровый диапазон разница от ядовитого памфлета до истошного бабьего плача. А между ними — тревожный акустический набат «Аквариума» («Любовь во время войны»), взволнованный хор Lumen («Голоса мира»), вязкая электронщина «Центра» («Антивоенная песня»), хлесткие слоганы Louna («Пока не поздно»).

Кажется, проще всего достучаться до неравнодушных сердец панкам. «Адаптация» в очередной раз доказала свою способность к долгосрочным прогнозам, представив свою маршевую «Остановите войну» еще 8 лет назад. «Тараканы!» своей доходчивой «Что я могу изменить?» вновь зримо доказывают, что «песни могут останавливать толпы». «20 бравых ребят» «Бригадного подряда» просто хорошая песня, наконец-то попавшая в правильный контекст, высвечивающий все её достоинства.

Ну и, конечно, «Антиармия» даёт отличный повод для новых творческих союзов. Впереди планеты всей здесь оказался составитель сборника Вадим Курылёв, создавший сводный хор (Александр Чернецкий, Илья Чёрт, Сергей Паращук и др.) заслуженных питерских рокеров для открывающей издание «Нам не нужна война» и записавшим лирический дуэт с «Ангелом Небес» «З.И.М.А.». О недостатках сборника говорить не хочется, потому что есть шанс услышать не попавшие сюда песни в планируемых следующих частых серии.