Гергиев озвучил жесткие условия реконструкции Мариинского театра

09:45

Валерий Гергиев считает, что ремонт старого зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге возможен лишь при наличии проекта, который будет гарантировать сохранение исторической атмосферы и акустики помещения.

Такое условие художественный руководитель театра выдвинул на пресс-конференции 13 июня, сообщает РИА Новости. «Я не начинаю реконструкцию исторического Мариинского театра, пока я не увижу стопроцентно защищенный проект, чтобы никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие. Пока я на своем посту, этого не должно произойти», — подчеркнул Гергиев.

Он признался, что неправильная реконструкция может навредить и эстетике зала, и ее акустическим особенностям. Гергиев уточнил, что обновленный зал Ла Скала, где он уже выступал, оставил у него не самые приятные впечатления.

