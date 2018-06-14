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Гергиев озвучил жесткие условия реконструкции Мариинского театра

09:45 14.06.2018
Валерий Гергиев. Фото с сайта valery-gergiev.ru
Валерий Гергиев. Фото с сайта valery-gergiev.ru
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Валерий Гергиев считает, что ремонт старого зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге возможен лишь при наличии проекта, который будет гарантировать сохранение исторической атмосферы и акустики помещения.

Такое условие художественный руководитель театра выдвинул на пресс-конференции 13 июня, сообщает РИА Новости. «Я не начинаю реконструкцию исторического Мариинского театра, пока я не увижу стопроцентно защищенный проект, чтобы никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие. Пока я на своем посту, этого не должно произойти», — подчеркнул Гергиев.

Он признался, что неправильная реконструкция может навредить и эстетике зала, и ее акустическим особенностям. Гергиев уточнил, что обновленный зал Ла Скала, где он уже выступал, оставил у него не самые приятные впечатления.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Театр в России
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