Ушел из жизни дирижер Геннадий Рождественский

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Прославленный дирижер и пианист Геннадий Рождественский ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Сайт Московской консерватории подтвердил факт кончины дирижера. «Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского», - говорится в сообщении.

Геннадий Рождественский – коренной москвич. Будущий музыкант появился на свет 4 мая 1931 года.Окончил музыкальную школу имени Гнесиных, где его преподавателем по фортепьяно была пианистка Елена Гнесина. В 1949 году Геннадий Рождественский поступил в Московскую консерваторию на класс фортепьяно и оперно-симфонического дирижирования, в 1957 году окончил аспирантуру. Его дебют произошел в 1951 году, когда он дирижировал постановкой балета «Спящая красавица» Петра Чайковского в Большом театре.

В советское время Геннадий Рождественский занимался популяризацией творчества современных западных композиторов, сочинения которых практически не исполнялись - Франсиса Пуленка, Пауля Хиндемита, Карла Орфа. Под его руководством состоялись премьеры балетов Игоря Стравинского «Весна священная» и Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь». В 1974 году под его руководством впервые в СССР была исполнена опера Дмитрия Шостаковича «Нос». Он также известен как автор ряда музыкальных сочинений, самым известных из которых является оратория «Заповедное слово русскому народу».

В 2000–2001 годах Геннадий Рождественский был художественным руководителем Большого театра, а в 2012 году возглавил Камерный музыкальный театр им. Б. А. Покровского. Большую часть своей жизни Геннадий Рождественский посвятил преподавательской деятельности. С 1974 года он преподавал в Московской консерватории на кафедре оперно-симфонического дирижирования. В 1976 году он стал профессором, а в 2001 году — заведующим кафедрой

Большой симфонический оркестр имени Чайковского, которым маэстро руководил с 1961 по 1974 годы, посвятил свой субботний концерт в городе Раменское памяти Геннадия Рождественского, сообщает РИА Новости. А 3 июля в МДК состоится концерт памяти мэтра, где Концертный симфонический оркестр Московской консерватории сыграет произведения Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.

О месте и времени прощания с дирижером пока информации нет.

