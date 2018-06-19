Иосиф Кобзон госпитализирован с обострением онкологии

09:45

В связи с ухудшением состояния здоровья Иосиф Кобзон был вынужден обратиться в онкологический центр в Москве.

Проведя осмотр, медики госпитализировали певца в одну из столичных больниц, сообщает РИА Новости. На вопрос о состоянии здоровья артиста его жена Нинель отвечает уклончиво. «Все по плану», — заявила она.

Пресс-секретарь Кобзона заявила, что никаких поводов для тревоги о состоянии здоровья артиста нет. «Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», — заметила она.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, с тех пор он перенес операцию по удалению мочевого пузыря и находится под постоянным наблюдением медиков.

