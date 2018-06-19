]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Иосиф Кобзон госпитализирован с обострением онкологии

09:45 19.06.2018
Иосиф Кобзон © KM.RU
Иосиф Кобзон © KM.RU
Материалы по теме:

В связи с ухудшением состояния здоровья Иосиф Кобзон был вынужден обратиться в онкологический центр в Москве.

Проведя осмотр, медики госпитализировали певца в одну из столичных больниц, сообщает РИА Новости. На вопрос о состоянии здоровья артиста его жена Нинель отвечает уклончиво. «Все по плану», — заявила она.

Пресс-секретарь Кобзона заявила, что никаких поводов для тревоги о состоянии здоровья артиста нет. «Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», — заметила она.
У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, с тех пор он перенес операцию по удалению мочевого пузыря и находится под постоянным наблюдением медиков.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2018, 14:02
Гость: Зоя

Не боись, ребята!
Единая Россия ему поможет, Путин опять же, Госдума - родной дом.
Отправят за границу лечиться, как прошлый раз. Правда, США ему от ворот поворот показали за связь с мафией, но хорошие врачи есть и в Германии, и в Италии, и в Великобритании.
Это мы с вами лишены бесплатной медпомощи, а у этого господина все схвачено. И он долго будет еще радовать дураков патриотическими песнями.
19.06.2018, 13:06
Гость: Ну кто же мне

объяснит,почему все эти гламурные,успешные,богатейшие звезды,купающиеся в славе и деньгах,прожигающие жизнь с самцами и самками в лучших местах мира,имея все,что мне и не снилось,почему эти кобели и суки,палец о палец не ударившие,чтобы я жил лучше,в болезнях перед смертью расчитывают на мою жалость,мое сочувствие,почему они через СМИ трясут своими болячками,нажитыми не святой жизнью,а излишествами и развратом.Сволочи,имейте мужество сдохнуть достойно,не скуля и не будоража чужие жизни.Джигарханян,Кобзон и иже с ними,уйдите достойно,извьтесь от сволочизма.
19.06.2018, 12:37
Гость: Александр Павлович

Дай Бог скорейшего выздоровления Иосифу Давыдовичу! И чтобы он еще долгие годы радовал нас своими песнями!
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.