Аглая Шиловская снялась в свадебном клипе Николая Баскова

14:12

Николай Басков представил новый клип на песню «Два венца на карете».

В сказочном клипе пожно увидеть Золушку, сварливую мачеху, принца на белом коне, а также белую карету, потерянную туфельку и предложение руки и сердца, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Два венца на карете». В роли принцессы снялась популярная актриса Аглая Шиловская, известная зрителям по ролям в фильмах «Моя безумная семья», «Медсестра» и «Вурдалаки».



«Два венца на карете» написали Михаил Гуцериев и Сергей Ревтов, которые, по их словам, с самого первого дня работы над песней знали, что создают настоящий свадебный хит. Поэтому и в основу сюжета режиссёр клипа Сергей Ткаченко положил сказку про Золушку. Режиссёру удалось воплотить в своей работе необыкновенную сказку в стиле лучших диснеевских фильмов. Отдельного внимания заслуживает талантливая работа художника-модельера Владимира Середина. Ведь именно он создал потрясающе роскошные костюмы для главных героев клипа, превратив их в настоящую королевскую пару.

Николай Басков не скрывает своего восторга от клипа: «Во-первых, ещё раз спасибо нашим авторам за такую чудесную песню – и Михаилу Гуцериеву за великолепную историю, и Сергею Ревтову за классную музыку! Во-вторых, я надеюсь, что, благодаря этому клипу, многие девушки встретят свою настоящую любовь, и на их свадьбах тоже будет звучать «Два венца на карете». Желаем всем сказочной любви и свадьбы!».