Выступление Земфиры под российским флагом оскорбило украинцев

17:28

Земфира на своем минском выступлении на фестивале «21 век» не скрыла радости относительно выхода сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018.

Певица бережно вынесла на сцену российский триколор, чем вызвала истерию у украинских поклонников., сообщает ФАН. «Мне пришлось выехать на концерт, Интернет был плохой, и пенальти я не видела, — добавила она, — поэтому счет мне говорили по телефону».

После этого украинская часть зрителей принялась изгаляться в блогах на разные лады. ««Земфира спела максимально неудачные 8–9 песен. Вышла во флаге России со словами «Мы вышли из группы на чемпионате мира». Кто «мы»? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни», — заявила одна из присутствующих на концерте. «Земфира с российским флагом в руке начала с «Мои тебе поздравления от крошки, от гения…» — рассказала жительница Белоруссии. — Местная публика, увы, футбольную эйфорию не поддержала».

Это не первый скандал с флагами в концертной практике Земфиры. В 2015 году на фестивале Tbilisi Open Air 2015 она подняла над головой флаг Украины, который взяла у гостей из фан-сектора. Певица отмечала, что надеется, что отношения стран со временем нормализуются. Годом позже в ходе концерта в Литве она потребовала убрать украинские флаги от развернувших их слушателей.