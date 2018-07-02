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Выступление Земфиры под российским флагом оскорбило украинцев

17:28 2.07.2018
Фрагмент обложки диска «Жить в твоей голове». Предоставлено издателем
Фрагмент обложки диска «Жить в твоей голове». Предоставлено издателем
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Земфира на своем минском выступлении на фестивале «21 век» не скрыла радости относительно выхода сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018.

Певица бережно вынесла на сцену российский триколор, чем вызвала истерию у украинских поклонников., сообщает ФАН. «Мне пришлось выехать на концерт, Интернет был плохой, и пенальти я не видела, — добавила она, — поэтому счет мне говорили по телефону».

После этого украинская часть зрителей принялась изгаляться в блогах на разные лады. ««Земфира спела максимально неудачные 8–9 песен. Вышла во флаге России со словами «Мы вышли из группы на чемпионате мира». Кто «мы»? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни», — заявила одна из присутствующих на концерте. «Земфира с российским флагом в руке начала с «Мои тебе поздравления от крошки, от гения…» — рассказала жительница Белоруссии. — Местная публика, увы, футбольную эйфорию не поддержала».

Это не первый скандал с флагами в концертной практике Земфиры. В 2015 году на фестивале  Tbilisi Open Air 2015 она подняла над головой флаг Украины, который взяла у гостей из фан-сектора. Певица отмечала, что надеется, что отношения стран со временем нормализуются. Годом позже в ходе концерта в Литве она потребовала убрать украинские флаги от развернувших их слушателей.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 21:29
Гость: Непонятно?

В заголовке "оскорбило украинцев" а по тексту- возмутились белорусы." Кто «мы»? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни», — заявила одна из присутствующих на концерте. «Земфира с российским флагом в руке начала с «Мои тебе поздравления от крошки, от гения…» — рассказала жительница Белоруссии. — Местная публика, увы, футбольную эйфорию не поддержала».
02.07.2018, 19:10
Гость: gvozd

группа дегенератов диктует всей стране свои хотелки..
02.07.2018, 18:59
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

«После этого украинская часть зрителей принялась изгаляться в блогах на разные лады»
А что им ещё остаётся? Они теперь свободны, богаты, цивилизованы, образованы, толерантны. Титульные европейцы и пэрэможцы, одним словом. Нууу, и слава Богу. Хоть у них жизнь удалась.
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