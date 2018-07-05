Из-за обвинений в плагиате Израилю грозят лишением «Евровидения»

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Музыкальное издательство Universal Music обвинило победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в плагиате.

Сотрудники лейбла направили предупредительное письмо авторам песни "Toy" Дорону Медали и Ставу Бегеру, сообщает РИА Новости. Они считают, что исполненная Барзилай композиция является плагиатом на композицию "Seven Nation Army" группы The White Stripes.

пъПодобное обвинение ставит под угрозу проведение «Евровидения-2019» в Израиле. Согласно правилам конкурса, все композиции должны быть оригинальными, а в случае плагиата победителя дисквалифицируют.

В то же время большинство опрошенных юристов полагают, что две стороны придут к компромиссу, а Universal начнет получать часть прибыли от песни.