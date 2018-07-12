Ирина Аллегрова возмутилась по поводу слухов об эмиграции в Италию

Ирина Аллегрова представила свою новую программу «Моно» на фестивале «Славянский базар» в Витебске 11 июля

Афиша. Предоставлена организаторами концерта

В последние годы певица осознанно оградила себя от всевозможных контактов с внешним миром, не участвует в скандальных телешоу и живет затворницей. Не стала она баловать журналистов на фестивале «Славянский базар» традиционной для выступающих здесь звезд пресс-конференцией. При этом её концерт быв выстроен так, что в его рамках артистка провела импровизированную народную пресс-конференцию, сама осветив ряд тем, которые волнуют её на данный момент больше всего.

Сегодня певицу откровенно заботить поиск новых путей в творчестве. «Я всегда старалась идти с открытым забралом и петь на темы, которые меня волнуют, - делилась Ирина Аллегрова со сцены летнего амфитеатра Витебска. – А в последние годы они волнуют и вас. Возможно, волнуют даже больше, чем меня. Шутить, дурачиться и хулиганить – это всё хорошо, это мы тоже будем. Но с годами менялось моё мировоззрение, и теперь мне хочется петь о том, что значит её величество Сцена. В 2015 году я нашла единомышленников, которые написали мне об этом отличные песни. Но прежде, чем они прозвучат, я вспомню то, что у нас с вами было всегда рядом и, может быть, дало мне возможность расправить крылья и идти дальше».

Сейчас Аллегрова очень увлечена своей свежей программой «Моно». Две песни оттуда – заглавная и «Короля играет свита» прозвучали в начале концерта в жёстких риффах хард-рока. О причинах кардинальных изменениях в своем репертуаре певица рассказала очень подробно. Как выяснилось, в 2015 году она уперлась в потолок и не знала, куда ей двигаться дальше. Положение спасли молодые авторы, которые предложили ей достойный материал. Это Константин Губин, Иван Баграмов и Мария Ерёмина.

Премьера программы «Моно» в Олимпийском аншлага не собрала. Но через год поклонники Аллегровой выросли вместе с ней и приняли её искания. Так она подвела к премьере песни Константина Губина «Бывшие», предостерегающей всех, кто хочет скоропалительно разорвать отношения со своей второй половиной.

«Я же вам пела о том, что свадебные цветы – на всю жизнь! – заметила Ирина Аллегрова. – Хорошо подумайте, прежде чем решиться на расставание с любимыми. А теперь,, господа мужчины, я прошу вас подумать о тех женщинах, которые сидят рядом с вами. Дамы, я требую, чтобы вы сейчас положили своим мужчинам голову на плечи!»

Патриотическая песня «Made in Russia» дала Ирине Аллегровой повод для разговора о жёлтых журналистах. Она заметила, что недавно они написали «херню» о её переезде в Италию и покупке там пекарни. «Я езжу в Италию, но не собираюсь там жить. Я жила, живу и буду жить в России!» – воскликнула певица.

Уже без особых комментариев представила блок песен о женщинах, которые находятся в состоянии душевного неравновесия – «Ключи от рая», «Любовь – жадная дура», «Алиби», «Вымолю любовь»., «Время деньги». Завершился концерт песнями о главных жизненных постулатах «Жить и любить» и «Моя семья». Представив музыкантов из своей аккомпанирующей группы «Кабинет», Ирина Аллегрова под репризу песни «Моно» стала принимать букеты от благодарных зрителей.