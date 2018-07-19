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Путин наградил орденами Леонида Агутина и Эдуарда Артемьева

15:12 19.07.2018
Леонид Агутин. Фото с сайта agutin.com
Леонид Агутин. Фото с сайта agutin.com
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Музыканты Леонид Агутин и Эдуард Артемьев, а также актер Сергей Маковецкий были награждены орденами.

Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, Маковецкий получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает РИА Новости. В формулировке сказано, что актер награжден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность».

Леонид Агутин получил орден Дружбы, Эдуард Артемьев отечен орденом Александра Невского, а артистка Государственного драматического театра им. Ермоловой Наталья Вишневски была награждена орденом Почета.

Данным же указом Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" певцу и композитору Николаю Носкову и солистке-вокалистке ансамбля "Самоцветы" Инне Маликовой.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Награды и премии в России
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Комментарии читателей
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19.07.2018, 20:38
Гость: Время Ч.

Свечку держал? Агутин и Носков достойные певцы, в отличии скажем от Баскова.
19.07.2018, 20:23
Гость: Оллес

Ну,ладно Эдик Артемьев и Смаковецкий...заслужились.
но вот остальные...смех один,особенно бездарь доча Шмаликова.
19.07.2018, 20:05
Гость: ыв

Агутил сел к Анжелике В в машину и сказал трогай!
Ого какой большой удивилась Анжелика.
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