Путин наградил орденами Леонида Агутина и Эдуарда Артемьева

15:12

Музыканты Леонид Агутин и Эдуард Артемьев, а также актер Сергей Маковецкий были награждены орденами.

Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, Маковецкий получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает РИА Новости. В формулировке сказано, что актер награжден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность».

Леонид Агутин получил орден Дружбы, Эдуард Артемьев отечен орденом Александра Невского, а артистка Государственного драматического театра им. Ермоловой Наталья Вишневски была награждена орденом Почета.

Данным же указом Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" певцу и композитору Николаю Носкову и солистке-вокалистке ансамбля "Самоцветы" Инне Маликовой.

