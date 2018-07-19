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Фестиваль православного пения на Валааме посвятят новомученикам церкви

12:25 19.07.2018
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С 28 по 29 июля на острове Валаам в Карелии пройдет фестиваль православного пения фестиваль «Просветитель».

Мероприятие проходит ежегодно. На сей раз это будут хоровые коллективы и представители не только России (Горно-Алтайск, Москва, Петрозаводск), но и Белоруссии, Молдавии, Греции, Черногории, Финляндии, сообщает «МК». В общей сложности перед зрителями выступит 235 исполнителей на специально оборудованном Певческом поле. Программа фестиваля будет посвящена новомученникам и исповедникам церкви.

Художественный руководитель и режиссер фестиваля – Александр Бордак, ведущий – актер Валерий Ивченко. Для бесперебойной доставки желающих будут организованы два спецрейса на круизных теплоходах из Петербурга, один из Великого Новгорода. Кроме того, больше метеоров будет ходить из Приозерска и Сортавалы.
 

Темы: Православная церковь в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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