Фестиваль православного пения на Валааме посвятят новомученикам церкви

12:25

С 28 по 29 июля на острове Валаам в Карелии пройдет фестиваль православного пения фестиваль «Просветитель».

Мероприятие проходит ежегодно. На сей раз это будут хоровые коллективы и представители не только России (Горно-Алтайск, Москва, Петрозаводск), но и Белоруссии, Молдавии, Греции, Черногории, Финляндии, сообщает «МК». В общей сложности перед зрителями выступит 235 исполнителей на специально оборудованном Певческом поле. Программа фестиваля будет посвящена новомученникам и исповедникам церкви.

Художественный руководитель и режиссер фестиваля – Александр Бордак, ведущий – актер Валерий Ивченко. Для бесперебойной доставки желающих будут организованы два спецрейса на круизных теплоходах из Петербурга, один из Великого Новгорода. Кроме того, больше метеоров будет ходить из Приозерска и Сортавалы.

