Скончалась первая супруга Владимира Высоцкого

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Первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка России Иза Высоцкая ушла из жизни в возрасте 82-х лет в Нижнем Тагиле.

Актрисы не стало 20 июля. «Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)», — сказала собеседница агентства РИА Новости.

Сведения об уходе артистки появилась и на странице театра в соцсети ВКонтакте. «Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!» — говорится в сообщении.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в городе Горький (ныне — Нижний Новгород). Окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году. Работала актрисой в Киеве (Театр им. Леси Украинки), в Ростове-на-Дону, Перми, Владимире и Лиепае. Проживала до последних дней жизни в Нижнем Тагиле, с 1970 года служила в Нижнетагильском драматическом театре. Является автором книг о Высоцком.

Церемония прощания пройдет 22 июля в Нижнем Тагиле. Прощание состоится 22 июля 13.30 (11.30 мск) в прощальном комплексе "Реквием".