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Дмитрий Киселёв организует рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле

20:46 6.12.2018
Дмитрий Киселёв. Стоп-кадр видео

В 2019 году телеведущий Дмитрий Киселёв планирует организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле.

Об этом журналист рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он сообщил, что рэп-фестиваль в Коктебеле пройдёт сразу после джазового.

«Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. Это конец августа. Я же делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет. Я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль сразу после джазового».

Киселёв отметил, что в России многие рэп-фестивали похожи на однодневные концерты. Журналист намерен организовать масштабное многодневное событие.

«Они все однодневные. Это вызывается блуждающими датами. Это фестивали-самозванцы. Но многодневного, конечно же, нет. В Коктебеле 23-25 августа 2019 года будет семнадцатый международный фестиваль “Koktebel Jazz”, два дня на реконфигурацию площадки, и после этого 28-30 августа загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же всегда был крупнейший нудистский пляж».

Темы: Музыка в России
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Комментарии читателей
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07.12.2018, 00:11
Гость: Как это патриотично

с голым задом рэпить в коктебеле.
06.12.2018, 23:26
Гость: Рэперы-нудисты

во главе с Киселевым)))
06.12.2018, 23:24
Гость: Ну да, конечно

К старости люди теряют не только разум, но и стыд.
Во Флориде тоже есть такие поселения где старички ходят голыми. Даже представлять это не хочется. А если при этом они еще начнут и рэп читать под музыку - то тут точно скорую надо и к дохтору.
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