]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Дэвид Духовны всерьез заинтересовался группой «Ленинград»

13:15 24.12.2018
Дэвид Духовны всерьез заинтересовался группой «Ленинград»
Дэвид Духовны. Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Голливудский актер Дэвид Духовны начал целенаправленно продвигать свое музыкальное творчество.

Дебютный альбом артиста Hell Or Highwater вышел в 2015 году, снискал теплые отзывы и был причислен к жанру фолк-рок. Второй сольный альбом Духовны — Every Third Thought — вышел в феврале этого года.

В интервью РБК Духовны проявил неподдельный интерес к современной русской музыке и очень заинтересовался группой «Ленинград»: «Я не запомнил названия. А что это за группа? Обязательно попрошу перекинуть мне несколько их песен. У них есть англоязычные синглы? Интересная идея была бы сделать совместный трек! Хочу их послушать! Когда я слушал Pussy Riot, мне хватило трех песен».
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.