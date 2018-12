Дэвид Духовны всерьез заинтересовался группой «Ленинград»

13:15

Голливудский актер Дэвид Духовны начал целенаправленно продвигать свое музыкальное творчество.

Дебютный альбом артиста Hell Or Highwater вышел в 2015 году, снискал теплые отзывы и был причислен к жанру фолк-рок. Второй сольный альбом Духовны — Every Third Thought — вышел в феврале этого года.

В интервью РБК Духовны проявил неподдельный интерес к современной русской музыке и очень заинтересовался группой «Ленинград»: «Я не запомнил названия. А что это за группа? Обязательно попрошу перекинуть мне несколько их песен. У них есть англоязычные синглы? Интересная идея была бы сделать совместный трек! Хочу их послушать! Когда я слушал Pussy Riot, мне хватило трех песен».