Мик Джаггер создает балет на музыку The Rolling Stones

14:13

Музыкант, продюсер и актер Мик Джаггер вместе с балериной Мелани Хамрик создает балет на музыку своей легендарной группы The Rolling Stones, пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Премьера пока еще безымянного произведения запланирвоана на 2019 год на двух ведущих мировых балетных фестивалях под музыку Джаггера. По словам его представителя, в балет уже включены такие композиции, как You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black and She’s a Rainbow. Заглавную партию в нем исполнит 31-летняя Хамрик.

Планируется, что сначала балет покажут в апреле на подмостках Мариинского театр в Санкт-Петербурге, а затем в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

За полувековую карьеру группа The Rolling Stones выпустила около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Коллектив провел десятки концертных туров, выступив перед рекордным количеством зрителей.

Последний студийный альбом группы, получивший название Blue & Lonesome, вышел в начале декабря этого года. Сборник, состоящий из кавер-версий блюзовых композиций, был записан за три дня в лондонской студии British Grove, принадлежащей основателю группы Dire Straits Марку Нопфлеру.