Клип с поющими ведущими ТВ посмотрели более миллиона зрителей
Музыкальный клип «Празднуй, МИР!» возглавил топ программ телеканала «МИР» на новогодних праздниках. Оригинальную песню, написанную креативным продюсером канала, исполнили 13 ведущих. Журналисты запели ради новогоднего поздравления зрителей, говорится в релизе, поступившем KM.RU.
В кадре солирует Екатерина Абрамова, ведущая итоговой программы «Вместе», ее подхватывают ведущие информационных, познавательных и развлекательных передач. В новогодней студии собрались 13 ведущих, за режиссерским пультом, по сценарию, сразу трое – директор дирекции программ Владимир Самборский, главный режиссер Константин Тароянц и политический обозреватель телеканала Дмитрий Барбаш. Они и «сводят» музыкальное поздравление из московской студии с кадрами журналистов телеканала из столиц стран СНГ.
Слова и музыку новогодней песни, а также сценарий клипа написала креативный продюсер телеканала Евгения Новикова. «У нас очень артистичные ведущие, с ними приятно работать. «МИР» вдохновляет на хорошую музыку», – поделилась Евгения. Заканчивается клип слоганом телеканала – «Мы вместе».
По данным Madiascope, музыкальный клип телеканала «Празднуй, МИР!» с долей 10,6% возглавил топ программ по Петербургу и с долей 2,91% – топ программ по стране среди зрителей от 14 до 44 лет. В Москве наибольший интерес новогодний клип вызвал у женской аудитории от 30 до 50 лет, доля составила 6,4%. Всего за новогодние праздники клип телеканала посмотрели полностью 1 млн 90 тысяч человек. Не меньше минуты эфирного времени клипа посмотрели 1 млн 777 тысяч зрителей по всей России.