Чайф «Шекогали» (переиздание)

Исполнитель: Чайф, Название: «Шекогали», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Когда у тебя за плечами два таких шедевра, как «Дети гор» и «Пусть будет все, как ты захочешь», трудно удержать планку. Но в случае с пластинкой «Шекогали» «Чайф» очень старались, хотя все, казалось бы, было против них. Из-за августовского дефолта 1998-го релиз диска отложился на год. К тому же были явные противоречия между дворовым названием пластинки и фирменным английским саундом, к которому «Чайф» стремился в то время.

Эклектики избежать не удалось. На диске преспокойно соседствует напористая и богато аранжированная «Кончается век» и вкрадчивая акустическая виньетка «Я рисую на окне». И той, и другой суждено было стать знаковыми для «чайфов». Первая отражает вечное ожидание русским человеком перемен к лучшему, а потому всегда желанна на концертах. Вторая отлично вписалась как в акустические программы «Чайфов», так и в некоторые выступления их боевого товарища Сергея Галанина, который время от времени ее с удовольствием исполняет.

Однако главной коммерческой удачей альбома все же стала всенародно любимая «Аргентина-Ямайка – 5:0». Как это нередко бывает, в альбом ее включили в последнюю очередь, поскольку Владимир Шахрин до последнего сомневался не просто в ее потенциале, но и элементарной уместности. Время показало, что он был неправ. Впрочем, некоторые коллеги «Чайфа» восприняли ее неоднозначно. Вспомним, например, строки Саши Васильева из «сплиновского» «Матча»: «Но даже в фирменных джинсах и в фирменной майке Свердловску пока далеко до Ямайки».

Примечательно, что на песне «Аргентина-Ямайка – 5:0» эксперименты с регги на альбоме «Шекогали» отнюдь не закончились. Элегическая «Родная не плачь» - не что иное, как русский кавер на «No Woman, No Cry» Боба Марли. В тексте песне проявилось бережное отношение Владимира Шахрина к женщинам, которым он вообще славится. Особенно это ощутимо на фоне циничной трактовки той же песни от группы «Корабль» «Нет бабы, нет слез».

На фоне этих броских жемчужин несколько добротных песен альбома остались недооцененными. Прежде всего, это относится к пронзительному «Сентябрю» и филигранной «Твоей светлой музе». Последняя наглядно демонстрировала, насколько Шахрин к альбому «Шекогали» вырос как поэт. Ведь его даже пытались уличать в туманной «гребенщиковшине», в то время, как текст «Музы» изобиловал автобиографическими подробностями.

В дискографии «Чайфа» альбом занимает особое место. Несмотря на достаточно скромное оформление оригинала даже в подарочном исполнении, его цена сейчас доходит до интернет-аукционов до 30 000 рублей! Поэтому решение музыкантов переиздать СD к 20-летию его выхода оказалось очень своевременным. Тем более, альбом упакован в стильный диджибук и дополнен более плотной версией «Кошки» и исходным вариантом «Время не ждет», которую Михаил Козырев забраковал для «Нашего радио», мотивируя это тем, что в России не может быть ни одного хита в стиле фанк. Продюсер как минимум забыл о «Я выбираю тебя» «Морального кодекса»…

