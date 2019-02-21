В Госдуме предложили отправить на «Евровидение» группу десантников

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Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин предложил Минкультуры и ВГТРК отправить от России на Евровидение вместо Сергея Лазарева военный ансамбль «Крылатая пехота». Об этом политик рассказал в беседе с корреспондентом EADaily.

Как пояснил парламентарий, при выборе конкурсанта следует учитывать его позицию по принадлежности Крыма.

«Замечательный коллектив, участниками которого являются кадровые офицеры, окончившие десантное училище. Именно они должны представлять Россию вместо Сергея Лазарева, который говорит, что не видит Крым в составе России, что Крым — это Украина», — сказал Шерин.

По его мнению, Россия напрасно пытается «задобрить Европу», которая «в наших симпатиях особо не нуждается и за них не бьется».

«Мы отправляем человека, который заискивает перед Западом, плюет на территориальные, геополитические и идеологические интересы России. А у десантников вообще таких вопросов никогда не возникает: они патриоты», — подчеркнул парламентарий.

Письмо с предложением отправить на конкурс ансамбль десантников политик уже направил министру культуры Владимиру Мединскому и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. В своем обращении он отметил, что сегодня Евровидение представляет собой «идеологическое отражение политических и геополитических процессов» в мире, поэтому позиция России должна быть «суверенной, авторитетной и бескомпромиссной».

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на международном музыкальном конкурсе представит Сергей Лазарев. Букмекеры дают ему наивысший процент на победу — 13%. На втором месте рейтинга (9%) расположилась Швеция, которая еще не назвала имя участника. Тройку лидеров замкнула Италия (7%), которую представляет певец Махмуд.

Группа «Крылатая пехота» образовалась на базе клуба Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в 1994 году и первоначально называлась «Воздушная академия». В октябре 2019 года ансамбль отметит свое 25-летие.