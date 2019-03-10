Профессиональная поэтесса поделилась с группой «Эпитафия» своей реальной болью

Новый альбом столичной модерн-металлической группы «Эпитафия» «Крик» рваный, неспокойный, полный сомнений и страха перед бытием

Фрагмент афиши концерта

На презентации же диска, прошедшей в клубе «Гластонберри» в конце января, царили прямо противоположные эмоции. Поздравить музыкантов пришло немало специально приглашенных гостей, которые выступали на концерте и поочередно, и вместе.

В первом отделении группа представила диск «Крик». После песен «Оставь все как есть» и «Преодоление» лидер и бас-гитарист «Эпитафии» Иван Михайлов рассказал немного о работе над альбомом. По его словам, в записи очень помог гитарист «Кипелова» Вячеслав Молчанов. «Работа шла непросто, - признался Иван. – Всё переписывалось по 25 раз, но при этом ни один усилитель не сгорел. Все вы вдохновили нас на эту работу».

Обложка представленного альбома

Затем настал черед специально приглашенных гостей. Певица Ирина Бурмистрова очень пронзительно исполнила «Боль» - одну из самых сильных вещей альбома, основанную к тому же на реальных событиях. Постоянно сотрудничающая с «Эпитафией» профессиональная поэтесса Наталья Муромская рассказала в кулуарах автору этих строк, что строчки «выпрыгнуть хочется – только не мучиться» пришли к ней во время болезни почек, когда состояние было таким, что иначе и не скажешь. А вообще работа с рокерами позволяет выразить в текстах трагизм бытия. Музыка при этом пишется на готовые тексты, ибо «в начале было Слово». Со сцены же поэтесса прочитала коротенький экспромт «Овчинка выделки не стоит» с таким финалом:

Играйте радостно на лире,

Забыв про злобного глупца.

Не на лире, но на гитаре радостно сыграл в нескольких песнях участник группы «Кипелов» Вячеслав Молчанов, украсив своими партиями и композицию «Жестокие игры», на которую был снят клип в Гродно. В своих напутствиях он был краток: «Поздравляю группу с офигенным альбомом». Немногослоен был и Артур Беркут, спевший балладу «Время».

Появился Беркут и во втором отделении для исполнения яростной «Корриды». Кульминацией же концерта стало появление первого вокалиста «Эпитафии» Антона Андруховича, ныне проживающего в Мадриде, поэтому имеющего представление о боях тореадоров с быками не только по песням своих соратников. Несмотря на цивильный вид, парень рубился на сцене как заправский металлюга. «Как будто и не было этих 15-ти лет», - восхитился Иван Михайлов. «17-ти», - педантично поправил коллегу Андрухович, доказав тем самым, что продолжает радеть за группу, находясь и вдали от нее.

Иллюстрации предоставлены издателем Navigator Records