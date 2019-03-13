Четырех дагестанцев обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова

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Четырех жителей Дагестана обвиняют в подготовке взрывов на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года, пишет РИА Новости со ссылкой на адвокат одного из фигурантов Исрафила Гаданова.

По данным правоохранителей, Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов присягнули главарю "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) и в составе группы планировали взрывы на концерте Киркорова.

Позднее к ним присоединился Шамиль Магомедов, который приобрел вещество для изготовления бомбы.

По данным агентства "Интерфакс", фигурантам было объявлено об окончании следственных действий и предъявлено обвинение в окончательной редакции еще неделю назад.

Как считает следствие, в мае 2017 года обвиняемые, за исключением Ш.Магомедова, решили, используя самодельные взрывные устройства, совершить теракт на выступлении Киркорова, запланированном в Махачкале на 6 июля того же года. Однако реализовать задуманное, утверждает следствие, фигурантам не удалось, поскольку территория зала, где выступал артист, охранялась сотрудниками полиции, "и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него".

Согласно материалам дела, предоставленных Гадановым РИА Новости, Казуев утверждает, что планировал не теракт, а убийство Киркорова. По его словам, "в Москве к нему подошел артист Максим Галкин и предложил <...> совершить убийство артиста Киркорова". Он также просит допросить самого певца, шоумена Максима Галкина и Аллу Пугачеву и прекратить уголовное преследование, так как он отказался от совершения преступления.