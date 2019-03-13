Монгол Шуудан «Паровоз Анархия. Реинкарнация»

Исполнитель: Монгол Шуудан, Название: «Паровоз Анархия. Реинкарнация», Стиль: жги-гуляй-бит, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Много писано про бесперспективность большинства попыток музыкантов «омолодить» свои ранние песни, некогда принесшие им славу. «Монгол Шуудан» не относится к этому эшелону.

Желание Валерия Скородеда переписать заново все классические альбомы группы вполне оправданно. Ведь когда он начинал, у него были отличные песни, но не было преданных профессионалов-единомышленников и хорошего студийного оборудования. Между тем, Скородед, при всей своей экстремальности, с самого начала проявил себя как отменный мелодист и играл в студенческом ансамбле с высококлассными музыкантами, параллельно штудируя учебник по джазовым гармоням.

Первый официальный альбом «Монгол Шуудана» «Паровоз-Анархия» был до отказа набит будущими концертными боевиками группы, но при этом эклектичен и неровен по саунду. Убедительно звучащая «Продразверстка» соседствовала здесь с невнятными по саунду вещами, как «Шабаш на Лысой горе» и «Маруся». С нынешним составом «Монгол Шуудана» Скородед записал их в предельно тяжелом ключе и привел к единому знаменателю.

Альбому предшествует «Вступление», представляющее собой четверостишие о «броне анархо-рока» в распаянном целлофане. И следом в заглавной песне альбома идет такое рубилово, что целлофан не просто рвется в клочья, а плавится вместе с броней. Грузная махина проносится над слушателем катком, расплющивая его до основания.

В «Анархическом батальоне» к фирменной тяжести добавляются отбивающие «морзянку» клавишные. Лет 15 назад на Валерий Скородед любил исполнять эту вещь на сольных акустиках. Теперь же запросто можно будет сыграть «Анархический батальон» в дуэте с клавишником, благо, бас-гитарист Евгений Путьмаков запросто может организовать это дело. А «Шабаш на Лысой горе» начинается с индустриального электронного вступления.

Еще одна отличительная черта «реинкарнированного» «Паровоза анархии» - сочные хоровые подпевки. В том же «Анархическом батальоне» они символизируют мощный добровольческий порыв. А вот в «Марусе» дружно выкрикнутое «люби меня» имеет уже хулиганский оттенок – примерно такой, как в известной частушке:

Наша Таня учудила –

Космонавта полюбила…

И тут выходит многочисленный мужской хор и стройно горланит:

Ух ты, ах ты –

Все мы – космонавты!

Исходные аранжировки «монголы» старались сильно не менять. Пожалуй, наиболее серьезные метаморфозы произошли с ураганным «Чапаевским твистом». Собственно, из твиста он превратился в адреналиновый спид-метал, лишился забористых саксофонных партий, но зато обогатился скоростным гитарным соло в духе группы Rage периода Виктора Смольского.

Альбом дополнен двумя треками – «Заплати и свободен» и «Санитар» - написанными на заре существования «Монгол Шуудана» и издававшимися ранее в разделе бонусов альбома «Собственность – это кража» (2007). В «Заплати и свободен» впервые звучит настоящая труба Мирзы Мирзоева. «Больной санитар» - настоящий симфо-метал, густо замешанный на музыке Баха и Вивальди. Так лихо обвенчать «розу белую с черной жабой» мог только Скородед…