Оргазм Нострадамуса «Репы. Последние неизданные записи»

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Репы. Последние неизданные записи», Стиль: панк-хардкор, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Настоящее признание к культовым панк-группам «Сектор Газа» и «Оргазм Нострадамуса» пришло лишь спустя 15-20 лет после смерти их лидеров Юрия Хоя и Алексея Фишева. Проводятся фестивали их памяти, издаются книги и редкие записи. Особый интерес представляют те песни, которые были зафиксированы незадолго до гибели музыкантов. И в этом плане изданный весьма ограниченным тиражом диск «Оргазма Нострадамуса» «Репы. Последние неизданные записи» заведомо обречен на успех.

В 2002-2003-годах «Нострадамусы» были полны планов: готовили новую программу для своего очередного альбома «Перманентная Анархогигиена», много гастролировали. Но внезапная смерть в 2003-м басиста Александра Архипова и вокалиста группы Алексея Фишева поставила крест на самой группе…

Репетиционная запись, составившая основу этого сборника, имела сугубо утилитарную цель: представить актуальные на тот момент песни «ОН» для разучивания новому басисту. Понятно, что о балансе всех инструментов никто не заботился. В итоге некоторые из треков выглядят так, будто под одну жужжащую гитару произносится нечто нечленораздельное. Но, к счастью, многие песни опубликованы в издании и в альтернативных вариантах, поэтому наиболее удачные номера, типа «Сердешной», «Опасный секс» и «Про Гоху» можно услышать по второму кругу и в пристойном качестве.

Сборник дает исчерпывающее представление о специфике «ОН». Концепция ансамбля базировалась двух, казалось бы, взаимоисключающих тезисах: веселый аморализм и саморазрушение с духовной деградацией. В куплетах «Сердешной» может сквозить восхищение простыми радостями жизни, но грубоватый припев с нецензурной лексикой быстро развеивает это впечатление.

Звучат песни, по большей части, шероховато и монотонно. Тем не менее, слушать их приятно – не в последнюю очередь, благодаря цитатам из российской эстрады и попсы. Например, в «Опасном сексе» использовано соло из песни Жени Белоусова «Девочка моя, синеглазая», а в «По берегу реки» - из «Кто тебе сказал» ВИА «Лейся песня». Разряжают обстановку и непринужденные реплики Алексея Фишева, дающего указания музыкантам по исполнению песен и формированию новой программы.

Главное удивление альбома – баллада «До наступления смерти», в которой Фишев педантично перечисляет все, что надо успеть сделать до скорой кончины: сдать анализы, пройти флюорографию, начать вести здоровый образ жизни и смотреть порнографию. Учитывая обстоятельства ухода музыканта, строчки о контрастном душе звучат пророчески. Но главное даже не это, а то, что медленная версия песни исполняется на музыку шлягера Эдиты Пьехи «Зачем снятся сны», кавер на которой группа «Гражданская Оборона» выпускала уже после смерти Егора Летова. Альбом заканчивается быстрым вариантом «До наступления смерти», которой от музыки «ЗСС» уже не остается и следа.