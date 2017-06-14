Придомовые территории: как их использовать в интересах жильцов

Что такое придомовые территории, кто за них отвечает, кто может сдавать их в аренду

Рядом с любым многоквартирным домом располагается так называемая придомовая территория, которую можно использовать в интересах жильцов дома. Но не все знают, как и в каких случаях можно это делать. Что же это такое?

Придомовая территория – это часть земельного участка, территория, прилегающая к многоквартирному дому, на которую распространяется право собственности (пользования) собственниками многоквартирного дома.

Таким образом, можно сказать, что придомовая территория – это общая территория, и, соответственно, все, что находится на ней, в том числе и дороги (а также тротуары, парковочные места), является общим имуществом.

Что же входит в состав придомовой территории?

В состав общего имущества включается земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства одного многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором располагается многоквартирный дом.

Чтобы понять, какая именно территория является придомовой в каждом конкретном случае, необходимо иметь полную информацию о земельном участке. Для этого нужно получить в органе государственного кадастрового учета кадастровую выписку о земельном участке, в которой указаны границы конкретного участка, а также информация о его владельце. Поэтому в итоге может быть два варианта:

- земля принадлежит муниципалитету (городу) и предоставляется собственникам многоквартирного дома на праве пользования;

- земля принадлежит собственникам многоквартирного дома.

В первом случае разграничение полномочий между собственником (городом) и пользователями (жильцами) должно быть закреплено в договоре между ними. Экземпляр такого договора можно найти в вашем ТСЖ (или управляющей компании) или же местной администрации. Также в этом договоре будут прописаны условия использования земельного участка, ответственность и право (или отсутствие права) на сдачу тех или иных территорий в аренду третьим лицам.

Но если все же выяснилось, что земельный участок принадлежит не администрации населенного пункта, а собственникам многоквартирного дома, то необходимо учитывать следующее.

На основании Жилищного кодекса собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества соразмерно своей доле в праве общей собственности. Доля в праве общей собственности, в свою очередь, пропорциональна общей площади помещения, принадлежащего лицу на праве собственности.

Что же касается ответственности за общее имущество собственников жилья, то тут у собственников есть выбор. Жилищный кодекс гласит, что собственники обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом, а именно:

- непосредственное управление собственниками помещений;

- управление ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

- управление управляющей организацией.

Таким образом, исходя из выбора собственников помещений в многоквартирном доме, ответственность возлагается на одно из вышеперечисленных лиц.

При этом придомовые территории возможно даже сдавать в аренду для получения прибыли.

РУСЛАН ЯХУДИН, руководитель консалтинговой группы «ТАКО», рассказал порталу KM.RU, кто же вправе в нашей стране сдавать в аренду эти самые придомовые территории:

В соответствии с Жилищным кодексом, ТСЖ вправе заниматься таким видом хозяйственной деятельности, как сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме для достижения целей, предусмотренных уставом ТСЖ. Так, на основании решения общего собрания членов ТСЖ доход от хозяйственной деятельности товарищества используется для оплаты общих расходов или направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом товарищества. Кроме того, дополнительный доход может быть направлен и на иные цели деятельности ТСЖ.

Если же управлением многоквартирным домом занимается жилищный кооператив либо сами собственники помещений, то ключевые решения, такие как технический, капитальный ремонт, а также сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме относится к компетенции общего собрания собственников жилых помещений.

Ну а если же собственники выбирают такой способ управления, как управляющая организация, то с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания. В данном договоре могут учитываться пожелания собственников, которые также могут быть связаны со сдачей в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме.

