Нетипичные завещания — будьте внимательны!

В юридической практике существуют нетипичные случаи и такие «варианты» завещаний, которые у нас не приняты, но знать о них необходимо

Кажется, что о завещаниях мы знаем все. Но, оказывается, в юридической практике существуют довольно нетипичные случаи и такие «варианты», которые у нас не приняты, но знать о них просто необходимо, чтобы подстраховать себя и свою собственность. Ведь наследование - очень важная часть нашей жизни. О подобных вариантах составления завещаний рассказал адвокат Олег Сухов.

К примеру, часто наследодатель хочет завещать свою собственность не своему родственнику или какому-то другому физическому лицу, а, к примеру, компании или благотворительному фонду — то есть юридическому лицу. На Западе такая форма завещаний очень распространена. На самом деле у нас подобные формы также встречаются, особенно если какой-то деятель собирается оставить свою коллекцию предметов искусства фондам или музеям. К примеру, французский коллекционер русского происхождения Александр Ляпин так завещал Саратовскому музею две картины известного русского художника-мариниста Алексея Боголюбова. Или участник Парада Победы Федор Бондаренко составил подобное завещание на трофейную балалайку, которую после его смерти указал передать в Сибирский краеведческий музей. Составление завещания юридическому лицу немного отличается от обычного, поэтому лучше проконсультироваться с юристами по поводу правильности его составления.

Еще к числу «нераспространенных» относится завещание, когда его одновременно составляют оба супруга и отписывают все друг на друга. То есть муж все оставляет \жене, а жена — мужу. Естественно, оба супруга резонно считают, что навряд ли умрут в один день и поэтому подстраховывают вторую половину на случай собственной смерти. Так, Олег Сухов рассказывает, что как-то в конце 90-х ему пришлось составлять подобное завещание, но его клиенты погибли одновременно в 2004 году во время террористического акта. Согласно гражданскому кодексу РФ, супруги, которые скончались в один день, считаются умершими одновременно. И по этой причине половину всего имущества, которая принадлежала жене, унаследовали двое детей, оставшихся в живых, так как женщина выросла в детдоме и других кровных родственников не имела. А вот вторая половина имущества супруга была разделена по закону между этими же двумя детьми и его матерью, которая на тот момент была жива и забрала к себе внуков на воспитание. Нужно отметить, что в последнее время такой вид завещания встречается у нас все чаще.

Также встречаются завещания, когда в документе указывается не только «основной» наследник, но и так называемый «запасной». То есть лицо, которое может получить наследство в том случае, если первый, «главный» наследник, вдруг умрет раньше. Олег Сухов рассказывает случай из практики: «В 2011 году предприниматель Ман-егов завещал коттедж единственному сыну. В то же время Ман-егов уточнил, что если сын так и не вступит в права наследования (на момент составления завещания сын тяжело заболел), то этот дом перейдет племяннику, а не каким-либо иным родственникам. Так вскоре и произошло. Ман-егов умер, а через две недели скончался и его сын. Коттедж достался племяннику». То есть подобное завещание составляется в случае, если наследодатель желает, чтобы его имущество перешло к конкретным лицам, а не делилось между несколькими людьми.

Часто составляются и секретные завещания, о содержании которых не знает никто. Такой документ обычно пишется лично наследодателем, потом запечатывается в конверт и передается на хранение нотариусу в присутствии двух свидетелей, но при этом ни один человек из них не знает о том, что именно написано в завещании. Конверт разрешается вскрыть только после предъявления свидетельства о смерти наследодателя, и нотариус оглашает все пункты завещания заинтересованным лицам.

Но есть еще один нюанс: это событие может произойти не позднее 15-го дня с момента смерти и в присутствии не менее двух свидетелей. Обычно оглашение завещания происходит так: нотариус вскрывает конверт, вслух зачитывает текст завещания, после чего составляет протокол, в котором ставит свою подпись и дает расписаться присутствующим свидетелям. При этом оригинал завещания нотариус оставляет у себя, а наследникам выдает заверенную копию протокола. Нужно быть точным в соблюдении этих правил, так как если не соблюсти всю принятую последовательность процедуры, то можно теоретически оспорить в суде данное завещание.

Кстати, нотариусы настоятельно рекомендуют завещателям точно соблюдать следующие правила:

1. Писать завещание четко и разборчиво, так как даже одно непонятно написанное слово может вызвать двоякое понимание и спровоцировать судебное разбирательство.

2. Исправления в завещании исключаются.

3. Фамилии, имена и отчества наследников нужно указывать полностью и разборчиво, а также полностью прописывать адреса объектов недвижимости, чтобы не вызвать двоякого понимания.

4. Документ должен быть написан на русском языке, так как нотариус должен завещание прочитать, а не перевести. Иначе снова может грозить судебный процесс.

Существует еще один нетипичный вид завещания — с обременением. К примеру, по завещанию передается не только само имущество, но и некоторые обязательство, с ним связанные. Так, за границей распространены завещания, когда наследник обязан ухаживать за собаками, кошками, рыбками или даже растениями, которые раньше принадлежали умершему. У нас в России все подобные завещания обычно связаны с проживающими в квартирах близкими людьми или родственниками.

И еще один исключительный вид завещания — в чрезвычайных обстоятельствах. Обычно такой документ составляется в условиях, угрожающих жизни, когда завещатель может погибнуть внезапно. Для того, чтобы правильно оформить такой документ, у наследодателя должна быть лишь ручка, бумага и два свидетеля. Так, Олег Сухов вспоминает случай, когда один охотник в тайге был покалечен медведем и его жизнь висела на волоске. Он еле добрался до жилья, куда вызвали вертолет и ждали помощи. И на борту этого вертолета, потеряв много крови, охотник написал на тетрадном листке завещание в присутствии фельдшера и членов экипажа, назначив наследником своего племянника. Этот человек умер после операции через неделю, и его завещание было признано законным, хотя и было написано на обычном листе в простой письменной форме.

Итак, если вы собираетесь написать или получить наследство по завещанию, обязательно соблюдайте все правила и требования российского законодательства, иначе ваш документ может быть оспорен.