Какие документы необходимо проверить при покупке квартиры

Самые острые вопросы, с которыми сталкиваются покупатели квартир

Выбирая недвижимость, россияне учитывают десятки различных факторов: от экологии района и состояния дома до порядочности соседей. Но при этом часто забывают о главном — юридической чистоте объекта. Всего одна ошибка, один неизученный документ — и новоселье может обернуться целым ворохом правовых проблем.

Как по бумагам отличить настоящего владельца от мошенника, зачем сверять планировку с техпаспортом, где искать «родословную» жилья и чем опасны продавцы со странностями? Адвокат Олег Сухов отвечает на самые острые вопросы, с которыми сталкиваются покупатели квартир.

1. Как узнать, что продавец — настоящий хозяин жилплощади?

Сначала следует запросить свежую выписку из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). В ней будет указано, кто владеет квартирой, не находится ли она в залоге или под арестом.

Затем внимательно изучите документы продавца: паспорт, свидетельство о собственности и бумагу, на основе которой оно выдано. Обычно это договор купли-продажи или обмена, дарственная, свидетельство о наследовании, решение суда и т.д. Требуйте только подлинники. Если хозяин утверждает, что они утеряны и предлагает дубликаты, стоит насторожиться — аферисты могут перепродать жилье по старым документам или вовсе подсунуть фальшивку.

Впрочем, некоторые оригиналы тоже требуют особой проверки. Например, постановления суда. В Ярославской области намедни был случай: гражданин продавал «двушку», которая якобы досталась ему после тяжбы с бывшей женой. Покупатель решил подстраховаться и сделал запрос в суд. Решение под нужным номером нашлось, только вот речь в нем шла не о квартире, а об алиментах. Оказалось, мошенник взял часть реальных реквизитов документа и подделал недостающие.

Получив бумаги, убедитесь, что на них нет исправлений, а данные совпадают с паспортом продавца. Также посмотрите на даты: если владелец оформил недвижимость недавно, надо выяснить, почему он решил от нее избавиться. Возможно, у квартиры есть скрытые недостатки, либо собственник опасается, что в ближайшие 3 года его права на объект оспорят. Подобные ситуации — не редкость, особенно когда дело касается подаренных и унаследованных «квадратов».

Здесь нужно быть готовым к тому, что после заключения сделки даритель вдруг потребует жилье обратно, сославшись на свою недееспособность, или опоздавшие наследники захотят получить причитающуюся им долю. Опять-таки, может вскрыться фальсификация документов. Продавца ждет суд, а покупатель рискует остаться и без жилплощади, и без денег.

Отсюда вывод: заключайте сделку, только когда все бумаги в идеальном состоянии, а срок исковой давности по предыдущим операциям уже истек.

2. Можно ли проверить историю всех сделок, проведенных с квартирой?

Да. Для этого потребуется расширенная версия выписки из ЕГРП. Она позволит установить полную родословную жилья с 1998 года, то есть с момента создания реестра. Из документа вы узнаете, когда, к кому и на каком основании переходила квартира за это время, в каких судебных спорах фигурировала.

Правда, в отличие от стандартной справки Росреестра, получить эти сведения вправе только собственник. Поэтому если продавец наотрез отказывается делать запрос, скорее всего, ему есть что скрывать.

Еще один повод задуматься — когда жилплощадь слишком часто меняет хозяев. Дело тут может быть в самой квартире. Скажем, в доме регулярно прорываются трубы, из окон дует, а соседи связаны с криминалом. Либо вам попались мошенники, которые с помощью перепродаж пытаются «отмыть» недвижимость после незаконной сделки. И этот вариант намного хуже, ведь когда нарушения выявят, пострадает именно последний покупатель.

Если в ЕГРП данных о квартире нет, значит, после приватизации с ней не совершали никаких операций. Справку о собственниках такого объекта можно получить в местном БТИ.

3. Вдруг кто-то из прежних жильцов сохранил прописку? Как это выяснить?

Попросите у продавца расширенную выписку из домовой книги. Там есть сведения обо всех, кто регистрировался в квартире с момента постройки дома по сегодняшний день, а также о том, куда и по какой причине эти люди выписались. Например, если один из жильцов умер, документ должен включать данные из свидетельства о смерти: номер, дату и время.

Особое внимание обратите на информацию о гражданах, которых сняли с учета временно: для службы в армии, зарубежной командировки, лечения или отбытия наказания. Даже спустя несколько лет они могут вернуться и заявить о своих правах на проживание.

Важно узнать, кто жил в квартире в ходе приватизации, были ли среди них дети. Если ребенок не попал в число собственников в 1990-х, то после совершеннолетия за ним сохраняется право на однократную приватизацию. Проще говоря, он сможет в любой момент оспорить вашу сделку в суде. Стоит ли идти на такой риск — решать только вам.

4. В квартире была сделана перепланировка — законно ли это?

Чтобы в этом разобраться, понадобится технический паспорт квартиры. Во-первых, он не должен содержать так называемых «красных линий», которыми обозначаются несогласованные переустройства. Во-вторых, даже когда документ чист, стоит сравнить план-схему объекта с реальной планировкой самому или с помощью техника БТИ. Он легко определит и зафиксирует любые отклонения.

Если те будут существенными, пусть продавец предъявит разрешение от местных властей либо решение суда об узаконивании перепланировки — без этих бумаг она будет считаться самовольной. А вы, решив приобрести такую недвижимость, возьмете на себя всю ответственность за нарушения.

Легализовать изменения постфактум непросто: необходимо собрать множество документов, заплатить штраф, а, возможно, и провести дорогостоящий ремонт.

Некоторые перепланировки в принципе нельзя согласовать. Например, совмещение балкона с комнатой, арку в несущей стене, объединение газифицированной кухни с гостиной и т.д. В такой ситуации придется за свой счет вернуть квартире прежний вид, а при отказе жилье могут продать в принудительном порядке.

Именно так в сентябре поступили с москвичом, который незаконно расширил санузел. Головинский районный суд лишил его жилплощади и постановил реализовать ту с публичных торгов.