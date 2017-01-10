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На строительство «Зенит-арены» выделили еще два миллиарда рублей

10:02 10.01.2017
Фото с сайта ria.ru
Фото с сайта ria.ru
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Компания ОАО «Метрострой» получила два миллиарда рублей на достройку стадиона «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Вся сумма выплачена подрядчику авансом, пишет «Фонтанка».

Деньги будут на работы по обустройству «зоны контроля доступа стадиона», а также подготовку арены в Кубку Конфедераций и ЧМ-2018. Планируется, что работы будут заверены до марта этого года.

Городские чиновники утверждают, что в итоге стоимость стадиона не превысит заявленных 42 миллиарда рублей. Дополнительно потраченные средства будут компенсированы путем взыскания их через суд с отстраненного подрядчика – компании «Трансстрой».

Как сообщила 30 декабря Национальная служба новостей (НСН), «Зенит-Арену» передали в собственность Петербурга. Сдача стадиона запланирована на 31 марта.

Арену возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились.

На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

Темы: Спортивные события и персоны, Недвижимость, Строительство и ремонт, Цены на недвижимость
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Комментарии читателей
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10.01.2017, 16:48
Гость: скептик

"Городские чиновники утверждают, что в итоге стоимость стадиона не превысит заявленных 42 миллиарда рублей. Дополнительно потраченные средства будут компенсированы путем взыскания их через суд с отстраненного подрядчика – компании «Трансстрой»."

Читать полностью: http://www.km.ru/nedvizhimost/2017/01/10/stroitelstvo-i-remont/792876-na-stroitelstvo-zenit-areny-vydelili-eshche-dva
Короче, в Опе как всегда окажутся строители и пректировщики.

Прекрасных вам будущих рекордов спортсмены и зрелищ, зрители!
10.01.2017, 15:39
Гость: 22* для "Приехали!"

Согласен - заводы и фабрики строить в первую очередь! А для здоровья (работников и молодёжи) бассейны, сауны, катки и т.д. А ещё пора послать к едр*ой бабушке лживые олимпиады и "мировые" соревнования, где западные допингованные "спортсмены" соревнуются с нашими (бездоказательно "допингованными")...
10.01.2017, 15:13
Гость: Евгений В

Аппетиты чиновников при власти предела не имеют, сегодня попалась информация, что из выделенных средств, поступавших на восстановления Чечни, в республику попадали только 20%. Кто не верит? Я верю без всяких сомнений.
Знакомы руководящие строители поделились. что на любую стройку, финансируемую из бюджета, откат (возврат денег в пользу правительственных чиновников) составляет 50-80% (во времена Ельцина - до 25%). Вот так и олимпиада и золотая дорога на Красную Поляну, и космодром Восточный, и "Зенит-Арена", все газо-нефте проводы, и ....
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