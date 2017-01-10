На строительство «Зенит-арены» выделили еще два миллиарда рублей

Компания ОАО «Метрострой» получила два миллиарда рублей на достройку стадиона «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Вся сумма выплачена подрядчику авансом, пишет «Фонтанка».

Деньги будут на работы по обустройству «зоны контроля доступа стадиона», а также подготовку арены в Кубку Конфедераций и ЧМ-2018. Планируется, что работы будут заверены до марта этого года.

Городские чиновники утверждают, что в итоге стоимость стадиона не превысит заявленных 42 миллиарда рублей. Дополнительно потраченные средства будут компенсированы путем взыскания их через суд с отстраненного подрядчика – компании «Трансстрой».

Как сообщила 30 декабря Национальная служба новостей (НСН), «Зенит-Арену» передали в собственность Петербурга. Сдача стадиона запланирована на 31 марта.

Арену возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились.

На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.