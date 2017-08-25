Компания CBRE вступает в партнерское соглашение с «Метриум Групп» в России

Компании СBRE и «Метриум Групп» объявляют о заключении партнерского соглашения с целью объединения усилий в работе над новыми проектами в жилой и коммерческой недвижимости Московского региона

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) входит в рейтинги Fortune 500 и S&P 500 и является крупнейшей компанией в мире, оказывающей услуги в сфере по консалтингу и управлению инвестициями в коммерческой недвижимости. Компания насчитывает более 75 000 сотрудников в более чем 450 офисах и оказывает услуги владельцам недвижимости, инвесторам и арендаторам по всему миру. На российском рынке компания CBRE представляет интересы клиентов с 1994 года и насчитывает более 400 сотрудников.

«Метриум Групп», основанная в 2012 году, является ведущей брокерской и консалтинговой компанией на рынке жилой недвижимости Московского региона. В компании работает 370 сотрудников. Портфель «Метриум Групп» насчитывает 123 проекта общей площадью 11,6 млн кв. м. Ежемесячно компания реализует в среднем 30 тыс кв. м, работая с крупнейшими девелоперами жилой недвижимости региона.

Новое партнерство позволит CBRE и «Метриум Групп» предоставлять своим клиентам весь спектр услуг, охватывающих как коммерческую, так и жилую недвижимость, а также даст возможность клиентам компаний иметь доступ к лучшей комплексной экспертизе на рынке.

Владимир Пинаев, генеральный директор CBRE в России:

«Метриум Групп» является сегодня ведущим брокером на быстрорастущем рынке жилой недвижимости Московского региона, и мы рады объединить усилия с таким признанным лидером в новом для нас сегменте. Несмотря на экономическую нестабильность, спрос на жилую недвижимость остается высоким с большим потенциалом развития этого рынка. Благодаря нашему партнерству с командой «Метриум Групп» мы сможем предоставить клиентам, как в коммерческом, так и в жилом секторах, уникальное комплексное предложение для удовлетворения всех их потребностей в недвижимости».

Мария Литинецкая, совладелец компании «Метриум Групп»:

«Мы приветствуем наше партнерство с CBRE. В настоящее время на рынок жилой недвижимости выходит очень много проектов комплексного освоения территорий, требующих в том числе серьезного развития объектов инфраструктуры, соответствующих лучшим стандартам мировой градостроительной практики. Кроме того, наши клиенты предъявляют все более высокие требования к продукту, набору и качеству услуг. Мы надеемся достичь синергетического эффекта за счет объединения наших профессиональных компетенций».