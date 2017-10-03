Генпрокуратура выявила более 9 тыс. нарушений капремонта жилых домов

Генеральная прокуратура РФ выявила более 9 тысяч нарушений при выполнении региональных программ капитального ремонта жилфонда, пишут «Известия» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По словам Куренного, в результате проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения прав граждан на проживание в безопасных и благоприятных условиях, злоупотребления и бездействие должностных лиц, незаконное использование денежных средств, несоблюдения сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ.

По результатам проверок возбуждено 62 уголовных дела, к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности уже привлекли 1,5 тыс. должностных и юридических лиц.

Куренной отметил, что в последние годы нарушений в сфере ЖКХ становится все больше. Если в 2015 году было зафиксировано 334 тыс. случаев, в 2016 году — 348 тыс., то за первые 8 месяцев текущего года — 216 тыс. нарушений.

Еще в конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта. Проверка показала, что работы проводятся без должного регулирования со стороны местных властей, также были обнаружены случаи посягательства на средства граждан, собранные для капремонта.

Отмечается, что по результатам проверки зафиксированы нарушения при проведении торгов и заключении контрактов. Так, в Москве, Владимирской, Волгоградской и Кемеровской областях ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия, выполнялся без специальных лицензий.

