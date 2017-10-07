Минобороны поможет военнослужащим-иностранцам жильем

Минобороны России должно предоставлять военнослужащим-иностранцам, а также членам их семей жилые помещения. Об этом говорится в разработанном военным ведомством проекте постановления правительства, который вносит поправки в постановление 2008 года «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом». Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Речь идет о военнослужащих Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые не являются гражданами России и не проживают в ней постоянно, сказано в документе. Жилье им будет предоставлено по договорам найма жилых помещений и при наличии свободных мест.

Жилищно-коммунальные услуги военнослужащие Объединенного штаба и члены их семей оплачивают самостоятельно по нормам, которые существуют в государстве пребывания, говорится в пояснительной записке к документу. Там же сказано, что строить или покупать жилье для обеспечения военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ Россия не будет. Выделять деньги из российского бюджета на реализацию проекта распоряжения не потребуется, отмечают разработчики.

Деньги на проживание в России иностранных военнослужащих должны выделяться из бюджета ОДКБ, сказано в Соглашении между правительством Российской Федерации и Организацией Договора, в целях реализации которого и разработан проект постановления кабмина. Предполагается, что проект вступит в силу в декабре этого года, пишет РБК.

Бюджет ОДКБ на 2017 год по доходной и расходной частям составил 275,8 млн руб., следует из материалов об ОДКБ, опубликованных на сайте Минфина. Он формируется за счет долевых взносов государств-членов, утвержденных Советом коллективной безопасности, и не может иметь дефицита, следует из документа о бюджете ОДКБ. На 2013 год численность Объединенного штаба составляла 57 военнослужащих.



