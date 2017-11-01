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Более 58 млн кв.м недвижимости появилось в Москве за последние 7 лет

14:37 1.11.2017
Фото с сайта novostroyki.ndv.ru
Фото с сайта novostroyki.ndv.ru
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За последние семь лет в эксплуатацию в Москве ввели больше 58 млн кв.м. недвижимости, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.

По словам Левкина только в 2017 году в городе ввели в строй 4 млн. кв.м. недвижимости, 1,5 млн кв.м из которых — жилье. Он отметил, что социальная сфера остается для городских властей в приоритете.

За период с 2011 по 2017 год в Москве было введено в эксплуатацию 392 объекта социальной сферы, из них 269 — за счет городского бюджета, 123 — за счет инвесторов. С января по июль 2017 года из 2,5 млн кв.м. введенной в строй недвижимости 1,26 млн кв.м. являются жильем.

По итогам года планируется построить около 8,5 млн кв.м. недвижимости. При этом активно продолжается развитие территорий бывших промзон. «С начала года на территории бывших промышленных и коммунальных зон в Москве было введено 750 тыс кв.м. недвижимости», - резюмировал Левкин.

Летом 2017 года сообщалось, что столичные власти собираются построить 10 млн кв.м. недвижимости вокруг МКАД с внешней и внутренней стороны автомагистрали. Половина недвижимости будет отведена под жилые помещения.

Темы: Недвижимость, Рынок недвижимости в Москве, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 20:24
Гость: Пенсионер П.

Вспомнил старый анекдот:
- А Вы москвич?
- Да Вы что!! Я - русский.
01.11.2017, 19:08
Гость: час

ваша статистика не радует,кому вы дали жилье бесплатно? и кто его скупает в Москве,простому люду от вашего строительства ни жарко ни холодно,циничные хвастуны
01.11.2017, 18:59
Гость: Надо

клонировать Собянина и разослать по всем регионам.
Все комментарии (7)
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