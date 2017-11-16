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В Москве появится самая высокая смотровая площадка в Европе

10:20 16.11.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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В первом квартале 2018 года в «Москва-Сити» планируется открытие самой высокой в Европе смотровой площадки.

Она будет располагаться на 89 этаже башни «Восток» комплекса «Федерация», сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе проекта. Совместно со смотровой площадкой также откроется фабрика мороженого и эко-ресторан.

Напомним, 14 ноября пресс-служба комплекса ЗАО «Башня Федерация» сообщила о завершении строительства башни «Восток», а в сентябре 2017 года Михаил Смирнов, генеральный директор ЗАО «Башня «Федерация», сообщил, что открытие смотровой площадки запланировано на декабрь текущего года.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 12:15
Гость: ant1949

Юкрейн, готовящейся к поглощению Гейропой, следует перенимать Гейропейский опыт по окультуриванию.
Например, в одном из крупнейших городов на Юге Гейропы довелось видеть, как полицейский облагораживал дезодорантом угол здания на одной из центральных улиц, после того, как у него постоял афроГейропеец. Многочисленные отметки о подобных стоянках видны по всему городу. Тогда я удивился, теперь понял, что это яркое проявление толерантности.
16.11.2017, 11:50
Гость: Александр для Сереги

А я вот живу в Европе (Бордо) , люблю Европу (разные города, где бываю) и надеюсь умереть именно здесь, а не там, где родился. Клеймить и ругать никого не собираюсь, тем более -в России, но более 5 миллионов российских граждан, постоянно проживающих в Европе , что-то да значат.
Что до Рима, то я там был довольно давно, не могу ничего сказать , но зато сын моего близкого друга провел там в этом году свой медовый месяц. Могу только процитировать его слова после возвращения в Москву , где он живет : "Рим-это город, где я бы прожил всю жизнь!". Правды ради замечу, что очень вероятно на объективность оценки повлиял медовый месяц, однако многое зависит и от того, что вы сами из себя представляете.
16.11.2017, 11:44
Гость: Настоящий коммунист, из пролетариев

Лучше бы пенсии добавили.
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