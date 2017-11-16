В Москве появится самая высокая смотровая площадка в Европе

В первом квартале 2018 года в «Москва-Сити» планируется открытие самой высокой в Европе смотровой площадки.

Она будет располагаться на 89 этаже башни «Восток» комплекса «Федерация», сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе проекта. Совместно со смотровой площадкой также откроется фабрика мороженого и эко-ресторан.

Напомним, 14 ноября пресс-служба комплекса ЗАО «Башня Федерация» сообщила о завершении строительства башни «Восток», а в сентябре 2017 года Михаил Смирнов, генеральный директор ЗАО «Башня «Федерация», сообщил, что открытие смотровой площадки запланировано на декабрь текущего года.