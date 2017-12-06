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ЦБ зафиксировал исторический минимум ставки по ипотечным кредитам

16:25 6.12.2017
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Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях опустилась до исторического минимума — 9,95%, объявил Банк России.

Из-за снижения ставки, цитирует РИА Новости заявление регулятора, в октябре на рынке первичного ипотечного кредитования был зафиксирован рекордный с начала года результат — более 112 тысяч выданных кредитов на общую сумму в 213,1 миллиарда рублей.

В январе-октябре 2017 года объем выданных ипотечных кредитов в рублях вырос почти 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 800 тысяч кредитов на общую сумму более 1,5 триллиона рублей.

По состоянию на 1 ноября, к жителей России были ипотечные кредиты на общую сумму 4,93 триллиона рублей. К 2020 году, по прогнозу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), ипотечный портфель должен вырасти до 10 триллионов рублей.

Для того, чтобы прогноз АИЖК сбылся, указывали опрошенные «Ведомостями» эксперты, ЦБ должен продолжить снижать ключевую ставку (в настоящий момент 8,25%).

Собеседники издания также указывали, что снижение ставок по ипотеке не приводит к росту спроса на жилье из-за его дороговизны и падения реальных доходов населения. Кроме того, эксперты отметили, что пока с ипотекой проводится лишь половина сделок на российском рынке жилой недвижимости, в развитых странах этот показатель достигает 80–90%.

Темы: Экономика и финансы, Недвижимость, Рынок недвижимости в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 19:53
Гость: парацельс

Через полгода ставка будет 5% и никто брать не будет)))
06.12.2017, 19:04
Гость: Ха

Банкиры верещат. Россияне не желают ни под каким соусом лезть в кредитную кабалу. Валится вся программа мирового кредитного порабощения. Но покуда есть идиоты, которые любят дарить свою жизнь и здоровье вместе с трудом алчным паразитам, без доходов они не останутся. Учите люди Экономическую Азбуку.
06.12.2017, 17:59
Гость: gvozd

это безусловный плюс и достижение набибулиной.
однако уверенности в такой политке нет...
после 30 лет полного бардака впервые ниже 10%.
кроме того, для долгосрочных, обеспеченных кредитов это все равно очень много.
ставка по ипотеке не должна быть выше 3%.
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