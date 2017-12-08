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Назван самый дорогой город ЧМ-2018 для проживания

17:45 8.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Нижний Новгород стал самым дорогим городом для проживания в списке городов, принимающих Чемпионат мира по футболу.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные комитета по туризму Санкт-Петербурга, средние цены на аренду жилья в сутки в 2017 году в Нижнем Новгороде составили 3711 рублей.

Второе место занимает Москва со средней ценой за проживание 3459 рублей в сутки. На третьем расположился Калининград — 2927 руб/сут. Далее следуют Самара, Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург.

В тройку самых дешевых для проживания городов вошли Саранск, Волгоград и Ростов на Дому.

Отмечается, что владельцы жилья и отельеры ожидают 50-100% роста стоимости аренды жилья в дни матчей чемпионата мира. Самыми дешевыми для проживания будут хостелы и квартиры от 1 тыс до 2 тыс рублей в сутки.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля.
 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Аренда помещений, Гостиничный сервис в России, Развитие туризма и гостиничного бизнеса
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08.12.2017, 18:44
Гость: Катапуся

Копейки. Это что, проживание под мостом?
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