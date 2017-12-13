В Москве могут появиться домофоны с функцией распознавания лица

В рамках развития проекта «Безопасный подъезд» в подъездах столичных жилых домов могут начать устанавливать домофоны с функцией распознавания лица.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, координатор проекта «Безопасная столица» Инна Святенко.

«Перспективы у программы «Безопасный подъезд» очень высокие. И помимо того, о чем мы говорили, что «экстренный вызов» - такая опция возможна, и она есть уже по желанию жильцов в ряде домов, те, кто занимается техническими средствами, предлагают все новые и новые опции именно для домофона. Поэтому перспективы (у проекта) в следующем году однозначно есть, и за этим будущее с точки зрения безопасности подъезда», - сказала И.Святенко.

«Домофон в перспективе будет не просто запирающим устройством в подъезде, а сможет иметь целый ряд функций, начиная от записывающего устройства – камеры, которая записывает всех, кто заходит в подъезд, и далее: распознавание лица, что уже технически тоже возможно, то есть идентификация личности», - пояснила И.Святенко.

Она добавила, что в настоящее время оснащение домофонов дополнительными функциями осуществляется только при согласии жильцов многоквартирного дома. По ее словам, стоимость использования домофона с «тревожной кнопкой» не намного превышает стоимость использования стандартного домофона.

Ранее в ряде жилых домов в Москве домофоны оснастили «тревожными кнопками» и системами оповещения о чрезвычайных ситуациях.